“Fiquei com medo de morrer”, diz Henri Castelli ao falar sobre crises no BBB 26

Publicada em 19/01/2026 às 09h53
A saída precoce de Henri Castelli do Big Brother Brasil 26 foi motivada por crises convulsivas que surpreenderam o ator logo nos primeiros dias de confinamento. Em entrevista exibida no Fantástico no último domingo, ele falou publicamente pela primeira vez sobre o episódio e descreveu o medo vivido durante o atendimento médico.
Questionado pela jornalista Renata Ceribelli sobre seu estado de saúde, Castelli afirmou que segue em recuperação. “Eu estou bem. Estou assustado ainda, porque só faz dois dias. Mas todos os exames foram conclusivos que eu estou bem. Não tive nenhuma sequela, nada constou no meu cérebro, nada constou no meu corpo”, disse.
O ator relatou que já apresentava sinais antes da prova que antecedeu o mal-estar mais grave. “Horas antes [da Prova do Líder], eu comecei a ter sinais. Eu bambeei bem forte, como se fosse uma folha de papel, minha vista começou a embaralhar. Mesmo assim, continuei a prova”, contou. Segundo ele, a sensação era de perda total de controle do corpo. “Foi como se algo estivesse me puxando, como se alguém tivesse uma corda. Eu não conseguia me movimentar. Eu caí sabendo que estava caindo”.
Castelli afirmou não se lembrar do segundo episódio e descreveu o momento em que despertou já no hospital. “Eu não lembro. Eu cheguei ao hospital e não sabia onde estava. Perguntei: ‘Ainda estou na casa?’. Fiquei em pânico, não sabia da gravidade. Pensei: ‘Como vamos parar isso?’. Comecei a chorar, comecei a ficar com medo de morrer”, relatou.
Durante a entrevista, o ator também revelou que entrou no reality em condições físicas debilitadas. “Durante um mês, dormi mal todos os dias. Eu passava o dia inteiro exausto”, afirmou. Atualmente, segundo ele, faz uso de medicação. “Agora estou tomando remédio de manhã e à noite para equilibrar o cérebro. Isso é um gatilho para uma mudança de vida”, completou.
Apesar da saída antecipada, Castelli disse guardar uma percepção positiva da experiência. “Foi triste, mas estou muito feliz de ter entrado na casa por alguns dias”, finalizou.
