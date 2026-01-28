Família tenta resgatar preso por tráfico e quatro acabam detidos na zona leste

Publicada em 28/01/2026 às 09h15
Uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada pelo 5º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de quatro pessoas nesta terça-feira (27), em Porto Velho. A ação ocorreu no Beco da Palheira, localizado no bairro Rosalina Gomes, zona leste da capital, após o recebimento de denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes na região.
A equipe policial, sob o comando do sargento Machado e auxílio dos sargentos Pantoja e Castro Aguiar, flagrou o responsável pelas vendas no local. Com o suspeito, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie e diversos objetos de procedência duvidosa, caracterizando o crime de tráfico de entorpecentes.
Durante o registro da ocorrência, a situação se agravou quando duas mulheres e um homem, identificados como parentes do suspeito, tentaram resgatá-lo à força. Para conter a tentativa de arrebatamento e garantir a segurança da guarnição, os policiais utilizaram meios de força não letal, como spray de pimenta e disparos de munição de borracha.
Após o controle da confusão, os três familiares também foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes por desacato e resistência. O caso agora segue para as autoridades judiciárias, que devem avaliar o histórico dos envolvidos e a procedência dos materiais apreendidos durante a incursão policial na zona leste.
