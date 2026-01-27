Família Camargo anuncia nova gravidez, mas silêncio de Zezé chama atenção

Publicada em 27/01/2026 às 15h32
A família de Zezé Di Camargo terá uma nova integrante. Igor Camargo e Amabylle Eiroa anunciaram no domingo que esperam a primeira filha do casal. A bebê já tem nome definido: Florença, escolhido, segundo Amabylle, como homenagem a uma cidade italiana com a qual mantém forte vínculo afetivo.
Apesar da novidade, a reação do patriarca chamou atenção. Em viagem pela Europa ao lado da esposa Graciele Lacerda e da filha do casal, Clara, de um ano, Zezé ainda não se manifestou publicamente sobre a nova neta nas redes sociais.
O mesmo ocorreu com Wanessa Camargo, irmã de Igor, que também não comentou o anúncio. Entre os irmãos, apenas Camilla Camargo reagiu, ao curtir a publicação da cunhada.
Quem fez questão de se pronunciar foi Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé e mãe de Igor. Na postagem de Amabylle, ela deixou uma mensagem pública de carinho: “Que venha com muita saúde! Porque amor não vai lhe faltar. Estou aqui com o coração palpitando de alegria por essa notícia, parabéns papais!”
O anúncio acontece em meio a um histórico recente de tensões no chamado “clã Camargo”. Desde 2023, a relação entre os envolvidos enfrenta desgastes após Amabylle acusar Graciele de usar um perfil falso nas redes sociais para atacar membros da família — caso que acabou judicializado.
Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, Graciele confirmou a criação do perfil, mas negou ter feito ofensas. “Criei um perfil falso para me defender de acusações, porque estavam criando vários [perfis] para me atacar. Criei com o meu e-mail e meu endereço porque não tinha a intenção de sacanear ninguém. Só queria me defender”, afirmou, acrescentando que pessoas de sua equipe também tinham acesso à conta.
Mais recentemente, uma nova controvérsia reforçou o distanciamento. Amabylle criticou Graciele após a influenciadora publicar um vídeo do quarto de Clara, onde aparecia uma imagem de Igor ao lado das irmãs Camilla e Wanessa. Para Amabylle, a exposição seria inadequada diante das disputas judiciais em andamento, incluindo uma ação criminal já encerrada e outra de natureza cível ainda em curso.
Segundo ela, o uso da imagem do marido nas redes sociais da influenciadora não seria apropriado diante do atual contexto de tensão familiar, ampliando um cenário de silêncio e afastamento em um momento que, para muitos, seria de celebração.
