“Falo com ela todos os dias””: Lauana Prado admite diálogo com ex após fim do noivado

Publicada em 20/01/2026 às 15h06
Uma semana depois de tornar público o término do noivado, Lauana Prado decidiu comentar o assunto com mais profundidade. Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, a artista afirmou que o rompimento não representou um afastamento definitivo de Tati Dias e revelou que as duas mantêm contato diário.
Ao falar sobre o momento pessoal, Lauana fez questão de afastar rumores de distanciamento. “Eu falo com ela todos os dias”, disse a cantora, explicando que o diálogo segue ativo mesmo após a decisão de encerrar o noivado. Segundo ela, o término não impede uma possível reaproximação. “Isso não significa que não pode existir uma volta. A gente vem conversando”, afirmou.
A sertaneja explicou que a separação foi uma escolha pensada para que ambas pudessem lidar com questões individuais. “Tem muitas coisas pessoais, tanto minhas quanto dela, que precisam ser cuidadas para que essa relação possa funcionar em algum momento”, declarou, destacando que o fim não foi provocado pela ausência de sentimento.
Durante a entrevista, Lauana também ressaltou o vínculo afetivo que permanece entre as duas. “Existe um amor e um respeito muito grande entre nós. Tivemos uma relação muito honesta em todos os momentos”, afirmou, ao comentar a trajetória do casal.
Questionada sobre os motivos do término, a cantora disse que a pausa foi necessária para reorganizar a vida pessoal. “Foi o período que nós precisávamos separar as nossas vidas para olhar individualmente para cada lugar que precisava de cuidado”, explicou. Ela citou, inclusive, o apoio recebido de Tati em um momento marcante. “Ela esteve comigo no dia da transferência do embrião. Estávamos juntas, dividindo tudo de uma forma muito plena”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!