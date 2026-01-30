Ex de MC Gui acusa cantor de calote e diz que foi bloqueada após término

Publicada em 30/01/2026 às 10h23
Uma semana após o fim do relacionamento, a influenciadora Georgia Azevedo, de 26 anos, decidiu tornar pública uma disputa financeira envolvendo o ex-namorado, o cantor MC Gui. Em vídeos publicados nesta quinta-feira (29), ela afirmou que o artista a deve mais de R$ 20 mil e relatou ter sido bloqueada por ele nas redes sociais.
Ao iniciar o desabafo, Georgia disse que resolveu expor a situação por se sentir ignorada. “Eu tô muito chateada com tudo e tô decidindo expor por isso. Porque ninguém tem empatia por mim, então também não vou ter empatia por ninguém”, afirmou. Segundo a influenciadora, o término ocorreu após um relacionamento marcado por altos e baixos e não teria sido simples.
De acordo com o relato, parte da dívida envolve gastos feitos com o cartão de crédito dela durante uma viagem do casal a Fernando de Noronha, após o cartão do cantor não funcionar. “Terminamos nosso relacionamento, entre muitos altos e baixos, com o Guilherme me devendo mais de R$ 20 mil”, disse.
Georgia contou que, ao tentar cobrar uma das pendências por mensagem, percebeu que havia sido bloqueada no Instagram. “Mandei uma mensagem por WhatsApp pra lembrar de uma das três dívidas que ele tinha comigo, que era do meu cartão”, relatou. Ela afirma que MC Gui disse que pagaria, mas não respondeu mais.
A influenciadora divulgou prints das conversas e afirmou que, depois do bloqueio, recorreu ao celular de uma amiga para entrar em contato com o ex. Segundo ela, houve o pagamento parcial de uma das dívidas, mas o restante continuou em aberto. “Faltava mais R$ 15 mil, ele pagou R$ 8.500 e bloqueou o número da minha amiga”, contou.
Sem sucesso nas tentativas diretas, Georgia disse que procurou a mãe do cantor para relatar a situação. Conforme o depoimento, a ex-sogra teria informado que não teria condições financeiras de quitar o valor naquele momento.
Outro ponto citado pela influenciadora foi a surpresa ao ver que, poucos dias após o anúncio do término, MC Gui assumiu um novo relacionamento. Ao encerrar os vídeos, Georgia afirmou que não busca mais explicações pessoais, apenas o pagamento do que diz ser devido.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!