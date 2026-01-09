“Esperar um ano”, explica Thais Carla sobre cirurgias após emagrecimento

Publicada em 09/01/2026 às 11h26
A influenciadora Thais Carla explicou quais serão os próximos passos após realizar a cirurgia bariátrica e perder mais de 70 quilos. O esclarecimento foi feito nesta quinta-feira (8), durante interação com seguidores na caixinha de perguntas do Instagram, quando foi questionada sobre a realização de procedimentos reparadores.
Segundo Thais, ainda não há data definida para novas cirurgias. Ela contou que passou pela bariátrica entre abril e maio deste ano e que os médicos recomendam aguardar cerca de um ano para avaliar quais intervenções serão necessárias. “É uma pergunta muito frequente. Quando vou fazer a retirada de pele? Gente, em maio ou abril eu fiz a cirurgia, então tenho que esperar um ano de conclusão para ver o que vou começar a fazer. Se é braço, perna, peito ou costas”, explicou.
Além de falar sobre os planos médicos, a influenciadora relatou mudanças práticas no cotidiano após a perda de peso. Segundo ela, situações simples passaram a fazer diferença na rotina. “É poder achar uma roupa em loja de departamento, sentar em qualquer lugar despreocupada… são pequenas coisas que fazem bastante diferença”, afirmou.
Thais Carla vem compartilhando com o público etapas do processo de emagrecimento e adaptação após a cirurgia, mantendo diálogo frequente com seguidores sobre saúde, autoestima e qualidade de vida.
