Eleições movimentam bastidores, parceria senador deputado/federal ganha força na sucessão estadual, chapa capital/interior é fundamental

Curso – Desde segunda-feira (12) está sendo ministrado curso de manicure e pedicure, gratuitos, em Ariquemes, na sede do Projeto Elas, no bairro Colonial, graças a ação da deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP. O projeto Casa da Amizade é executado pelo Ifro de Ji-Paraná, oferece cursos e oficinas que permitem as pessoas se especializarem e obter renda extra. “É um trabalho maravilhoso e que permite a busca pela geração de renda. É para isso que serve o nosso trabalho. E não é um certificado qualquer, mas um documento do Ifro, reconhecido pelo MEC. Tudo é feito com muito zelo e todo o material para o curso é assegurado gratuitamente, através de nosso mandato. Fazer completo, bem feito e que ampare a todos e podem ter certeza de que outros cursos virão”, disse Sílvia Cristina.
Eleições – Apesar do recesso legislativo (Assembleia legislativa e câmaras de vereadores em Rondônia) e Congresso Nacional (Brasília) os comentários nos bastidores da política continuam acelerados e já visando as eleições de outubro próximo, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal; Câmara Federal e Assembleias legislativas. A mobilização é maior, no Estado, com relação as duas vagas ao Senado, as oito à Câmara Federal e as 24 na Assembleia Legislativa (Ale). Mas o assunto mais recente é de a possibilidade de uma dobradinha entre o deputado federal mais bem votado no Estado em 2022, Fernando Máximo, eleito pelo UB e o senador Marcos Rogério, presidente regional do PL.
Dobradinha – Como já foi comentado em colunas anteriores, a possibilidade de ambos concorrerem à sucessão estadual em outubro próximo é real e com muitas chances de sucesso nas urnas, apesar de serem políticos jovens. Além de ambos já demonstrarem serem bons e votos em eleições anteriores, estão sempre ocupando espaços no noticiário regional e Rogério, até no nacional, porque foi e continua sendo um parceiro do ex-presidente Jair Bolsonaro. O problema para a consolidação da dobradinha, correta, pois reúne duas lideranças políticas que concentram capital e interior é saber que será o candidato a governador e o vice, situação que, ainda, não estaria definida.
Composição – Não há dúvidas, que uma chapa à sucessão estadual, para ter chances de sucesso, precisa de duas lideranças, como Máximo e Rogério, mas a escolha pelo cabeça não é uma tarefa muito fácil. Marcos Rogério, por exemplo, teria deixado de vencer as eleições a governador em 2022, quando era apontado em todas as pesquisas como vitorioso, pela soberba, por acreditar que não precisava de aliados para alcançar seus objetivos. Perdeu para Marcos Rocha (UB), que se reelegeu. Máximo tentou de todas as formas ser candidato a prefeito de Porto Velho em 2024, inclusive com ótimas chances de vitória, mas foi ignorado pelo partido (União Brasil), que trouxe Mariana Carvalho que foi candidata, era favorita, venceu o 1º turno, mas perdeu no segundo para Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado.
Parceria – Não há dúvida, que é fundamental, que ambos discutam a situação com o máximo de critério, para que a provável parceria, que se coloca como opção viável ao eleitorado e chances de sucesso nas urnas, não seja prejudicada pelo ego de ambos. Se realmente os dirigentes partidários estão trabalhando para que a composição seja efetivada, é necessário que cada um seja consciente da sua posição e entre na campanha sabendo que um deles será o coadjuvante sem que a vaidade possa ser empecilho na busca de objetivos maiores, que é de governar o Estado a partir de janeiro do próximo ano. A situação não é diferente com o prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), que é pré-candidato a governador desde a sua posse para um segundo mandato em janeiro de 2025, e precisa de um vice, bom de voto, de Porto Velho com parceiro. Mas é assunto para as próximas colunas...
Respigo
Recursos no valor de R$ 180 mil foram liberados pelo deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale), através de emenda parlamentar ao município de São Francisco do Guaporé, para investimentos na área de saúde. Nota de empenho já foi emitida para compra de um aparelho de ultrassom, graças a solicitação do ex-vereador Aparecido Venâncio de Jesus, o popular Cidão +++ Hoje (15) é o último dia para que os pais matriculem seus filhos nas escolas públicas de Porto Velho. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da Prefeitura, que é o www.portovelho.ro.gov.br +++ Para as famílias que não têm acesso à internet, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibiliza apoio presencial em escolas, para que todos tenham a oportunidade de se cadastrar. Na segunda-feira (19) será divulgada a Chamada Escolar +++ As matrículas terão início na mesma data de forma presencial até o dia 23, das 8h às 14h. Quem não confirmar a matrícula ficará sem a vaga.
