Virginia Fonseca diz que filhas passarão por cirurgia após recomendação médica

Publicada em 15/01/2026 às 15h07
Uma conversa sobre a rotina em casa levou Virginia Fonseca a revelar uma decisão médica envolvendo as filhas. A influenciadora contou que Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, deverão passar por um procedimento cirúrgico ainda este ano, após orientação profissional.
O relato surgiu quando Virginia comentou uma noite em que as meninas dormiram com ela e tiveram dificuldade para descansar. Segundo a influenciadora, ambas apresentam aumento das amígdalas e da adenoide, condição que tem provocado ronco intenso e prejudicado o sono. “O médico já recomendou a cirurgia porque está atrapalhando elas”, explicou.
Virginia também descreveu, de forma descontraída, como a situação afeta a rotina noturna da família. De acordo com ela, Maria Flor costuma acordar várias vezes durante a madrugada, fala algumas palavras, volta a dormir e logo retoma o ronco, o que acaba chamando a atenção.
O procedimento mencionado é conhecido como adenoamigdalectomia, cirurgia indicada em casos em que o aumento das amígdalas e adenoides provoca sintomas como ronco frequente, distúrbios do sono e infecções recorrentes. A intervenção é mais comum em crianças, mas também pode ser realizada em adultos, conforme avaliação médica.
Além das duas meninas, Virginia é mãe de José Leonardo, de 1 ano, fruto do relacionamento com Zé Felipe. Atualmente, a influenciadora mantém um relacionamento com Vini Jr., atleta do Real Madrid.
