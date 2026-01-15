Teste seletivo emergencial da Prefeitura de Cacoal oferece vagas na Educação e inclui Terapeuta Ocupacional no CAPS

Publicada em 15/01/2026 às 15h15
A continuidade dos serviços públicos em Cacoal motivou a abertura de um novo processo seletivo temporário pela administração municipal, diante da suspensão judicial do Concurso Público nº 001/2024. Para evitar prejuízos, sobretudo na rede municipal de ensino, a Prefeitura publicou o Edital do Teste Seletivo Simplificado nº 001/2026, com contratações emergenciais e formação de cadastro reserva.
O certame foi formalizado por meio da Secretaria Municipal de Administração e prevê vínculos iniciais de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período ou até a retomada do concurso público suspenso. A medida busca assegurar o funcionamento regular das escolas e de outros serviços considerados essenciais.
Entre as novidades do edital está a previsão inédita de contratação de Terapeuta Ocupacional para atuação no Centro de Atenção Psicossocial. A inclusão do profissional atende às diretrizes do Ministério da Saúde e é considerada necessária tanto para a reabilitação psicossocial dos usuários quanto para a manutenção do repasse mensal de recursos federais ao município.
As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio e superior. No nível fundamental, com carga horária de 40 horas semanais, foram abertas vagas para funções como zeladoria, merenda escolar, manutenção, serviços gerais, eletricidade, mecânica, condução de viaturas pesadas e pedreiro. As remunerações partem de R$ 1.621,00, podendo ultrapassar R$ 4 mil com a soma de gratificações e auxílio-alimentação.
Para o nível médio, também com jornada de 40 horas, o edital prevê contratações para instrutor musical, cuidador e intérprete de Libras, com salários variando entre R$ 2.921,00 e R$ 3.371,00. Já no nível superior, estão previstas vagas para psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, com cargas horárias que variam entre 30 e 40 horas semanais.
As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online, por meio do site oficial da Prefeitura de Cacoal, no período de 19 a 22 de janeiro de 2026. Não haverá cobrança de taxa, e a seleção ocorrerá por análise curricular e de títulos.
A administração municipal informa ainda que os candidatos aprovados poderão ser lotados tanto na zona urbana quanto na zona rural, conforme a necessidade dos serviços. Todas as etapas do processo, incluindo resultados e convocações, serão publicadas no Diário Oficial do Município e nos canais institucionais da Prefeitura.
