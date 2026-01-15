Bairro Lagoa Azul recebe serviços para pôr fim a ponto histórico de alagação

Publicada em 15/01/2026 às 16h17
Após executar os serviços de limpeza e aprofundamento do canal localizado na avenida Calama, no bairro Lagoa Azul, zona Leste do perímetro urbano de Porto Velho, a Prefeitura vem dando sequência às obras de infraestrutura na região, que há anos enfrenta transtornos recorrentes causados por alagações.
Nesta quinta-feira (15), teve início a substituição completa das manilhas existentes. A intervenção, somada aos serviços já realizados no canal, tem como objetivo dar uma solução definitiva aos problemas de alagamento registrados no local.
O prefeito Léo Moraes esteve presente para acompanhar o andamento dos trabalhos e destacou que os transtornos momentâneos causados pela obra serão mínimos diante dos benefícios permanentes que a intervenção trará à comunidade.
“Pedimos desculpas pelo transtorno temporário, mas o impacto positivo será muito maior. Estamos avançando, trabalhando na parte subterrânea, com a colocação de novas manilhas. É uma ação que há décadas não era realizada em Porto Velho e que sempre gerou muitos problemas à população”, afirmou o prefeito.
A Prefeitura de Porto Velho também informou que comunicou os órgãos competentes sobre intervenções realizadas pelo governo estadual que resultaram no bloqueio de algumas ruas do bairro Lagoa Azul, afetando a acessibilidade dentro da comunidade.
As obras estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).
