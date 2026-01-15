Boulos inclui Porto Velho em giro nacional para levar programas do governo Lula às periferias

Publicada em 15/01/2026 às 15h57
A presença do governo federal em regiões populares será intensificada nos próximos meses, e Porto Velho está incluída no roteiro nacional do programa Governo do Brasil na Rua, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência. A capital de Rondônia receberá a iniciativa em abril, dentro de um calendário que prevê a passagem do ministro Guilherme Boulos por todas as capitais brasileiras até o fim de junho, antes do início do período de restrições eleitorais.
A estratégia tem como eixo a oferta direta de serviços públicos e a divulgação de programas federais em áreas periféricas. A proposta envolve ações nas áreas de saúde, educação, emprego e renda, além de facilitar o acesso da população a políticas já em execução. Entre os serviços previstos estão atendimentos vinculados ao INSS e à Caixa Econômica Federal, além da apresentação de programas como Acredita, Pé-de-Meia, Reforma Casa Brasil e Aqui Tem Especialistas.
A agenda nacional será retomada ainda em janeiro, com visitas a Macapá e Porto Alegre. Nos meses seguintes, o cronograma se intensifica, com deslocamentos sucessivos por capitais do Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Norte. Em Rondônia, a passagem por Porto Velho ocorrerá no mesmo período em que também estão previstas agendas em Rio Branco e São Luís, dentro da etapa amazônica e nordestina do projeto.
Lançado no fim do ano passado, o Governo do Brasil na Rua já foi realizado em localidades como o Sol Nascente, no Distrito Federal, e a favela de Heliópolis, em São Paulo. As ações são concentradas em regiões de maior vulnerabilidade social, com o objetivo de ampliar o alcance das políticas públicas e estimular a adesão de potenciais beneficiários que ainda não acessaram programas federais.
Além das atividades presenciais, o roteiro inclui entrevistas a rádios e emissoras de televisão locais, como forma de ampliar a comunicação institucional. Em cada cidade visitada, também estão previstas reuniões com lideranças comunitárias, representantes de movimentos sociais e entidades da sociedade civil organizada.
À frente da Secretaria-Geral desde o início do atual governo, Guilherme Boulos foi incumbido de fortalecer a interlocução do Planalto com as bases sociais. A pasta responde pela articulação com organizações populares e pela promoção de mecanismos de participação social. Nos bastidores, a avaliação é de que o giro nacional é uma das principais apostas do governo para ampliar a presença institucional junto a segmentos que se afastaram do debate político nos últimos anos, especialmente nas periferias urbanas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!