Publicada em 15/01/2026 às 16h42
COPA DO MUNDO
A partir de hoje, faltam 147 dias para começar a copa de 2026, a ser jogada no México, EUA (partidas de abertura e final) e Canadá. A de 2022 foi a com maior número de seleções presentes: 32, mas a deste ano ampliou: serão 48, passando das 8 chaves de há 4 anos, para 12.
O BRASIL
Outra vez, como em 1970, o Brasil chega com base numa classificação sofrida, o 5º dentre os 10 das eliminatórias sul-americanas, sendo o único país a estar presente em todas as copas, sediando duas delas – 1950, vice e 2014 o 4º (tem gente que não gosta nem de lembrar de um certo 1×7).
FALAR EM…
1×7, a Alemanha jogou 20 copas, até agora ganhou 4, marcando 232 gols em 112 jogos, enquanto o time canarinho marcou 237 vezes, em 114 partidas.
ERREI
Recentemente noticiei que a abertura e o encerramento da Copa 2026 seria em estádios norte-americanos. Errei: Abertura, dia 11 de junho, com México x África do Sul , no Estádio Azteca, Cidade do México, onde Pelé reinou na conquista do tri.
JÁ A FINAL
Será dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).
FUTSAL
Será no final de fevereiro a Supercopa de Futsal 2026, promovida pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), em fevereiro. A sede será Erechim: Atlântico Erechim, Atlético-PI, Chapecoense, Joinville, Sorocaba Futsal e Traipu. Os jogos serão transmitidos pela JEC Futsal TV e CBFS TV.
LIBERTADORES
O campeão disputa a Libertadores da modalidade estão confirmados na competição, de 24 a 28 de fevereiro em Guarulhos.
OLÍMPICOS DE INVERNO
Com transmissão, inclusive ao vivo, pelo Grupo Globo, SporTV, Ge TV e Globoplay, começa dia 6 de fevereiro e acaba dia 22 o Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina, cujos ingressos já estão à venda.
NÓS NA NEVE
O Brasil disputa os Jogos Olímpicos de Inverno 2026 em várias modalidades, sendo um dos destaques o atleta Lucas Braathen, ganhador do primeiro ouro do país, nos chamados “esportes de neve” durante uma etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino, na Finlândia.
NO FEMININO
Um nome para o torcedor ficar de olho é Nicole Silveira, skeletonista já com bons resultados no ranking mundial, inclusive resultados importantes em competições.
CARIOCÃO
Com o tempo afunilado devido ao novo calendário da CBF, o campeonato carioca já iniciou, mas a final será dia 8 de março. Os 12 times estão divididos em duas chaves de 6 cada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!