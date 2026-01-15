Educação profissional mantém ritmo de expansão em 2026 e lança 15 cursos técnicos para Porto Velho

Publicada em 15/01/2026 às 15h59
O ensino profissionalizante no estado mantém o ritmo de expansão em 2026, e o governo de Rondônia lança neste semestre, 15 cursos técnicos para Porto Velho. As inscrições do processo seletivo podem ser realizadas de 19 a 28 de janeiro, através do Edital Nº 3/2026, do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), onde estão disponíveis todas as informações do certame.
De acordo com o edital é requisito para se inscrever quem já concluiu ou está cursando o ensino médio. O candidato pode concorrer em mais de um curso, porém só poderá se matricular no qual for classificado dentro do número de vagas ofertadas. A lista de candidatos convocados para efetuar a matrícula será publicada no dia 6 de fevereiro, no Diário Oficial do Estado de Rondônia (Diof) e no Portal do Governo do Estado de Rondônia. As aulas serão ministradas na sede do Idep, localizada na Avenida Tiradentes, Setor Industrial, e nos polos Rio Branco e Flora Calheiros. Haverá turmas nos turnos da manhã, tarde e noite.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o lançamento de novos cursos técnicos no início de 2026 é um prenúncio dos avanços previstos para o ensino profissionalizante no ano letivo que se inicia. “A educação profissional continua avançando e a gestão estadual trabalha de forma contínua com o objetivo de manter o desenvolvimento socioeconômico de Rondônia, um dos estados com a menor taxa de desemprego do Brasil”, ressaltou.
NOVO EMPREENDIMENTO
A educação profissional tem um papel relevante nos indicadores que a economia local vem registrando. O ano de 2026 começa com boas perspectivas para estudantes que se formaram no ano passado. Eliane das Chagas Régis, 43 anos, formou-se no Curso Técnico em Administração, no mês de dezembro, e já abriu o próprio negócio. “Estou administrando o meu empreendimento localizado no Bairro Nova Floresta, que comercializa cosméticos e doces”, comemorou a empreendedora, que mora no Bairro Caladinho, na Capital.
Concluir um curso técnico agiliza a inserção do estudante no mundo do trabalho, conforme a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, que enaltece essa modalidade de ensino. “O aprendizado é rápido e específico, garantindo ao estudante uma profissão, que inclusive é respaldada por conselhos de classe, porque o técnico passa a assinar e ser responsável pelos seus atos na profissão que abraçar”, reconheceu ela, acrescentando que os cursos técnicos do novo cronograma contemplam diversas áreas.
CURSOS OFERTADOS
Técnico em Marketing
Técnico em Secretaria Escolar
Técnico em Segurança do Trabalho
Técnico em Informática
Técnico em Administração
Técnico em Logística
Técnico em Edificações
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Técnico em Recursos Humanos
Técnico em Guia de Turismo
Técnico em Manutenção Suporte em Informática
Técnico em Programação de Jogos Digitais
Técnico em Comércio
Técnico em Eventos
Técnico em Hospedagem
