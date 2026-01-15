Prefeitura entrega salas para pequenos procedimentos cirúrgicos no CEM Rafael Vaz e Silva

Publicada em 15/01/2026 às 15h45
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), entregou duas salas de procedimentos no Centro de Especialidades Médicas (CEM) Rafael Vaz e Silva. Os novos espaços passam a ofertar pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, suprindo uma demanda histórica da população que, até então, não contava com esse tipo de atendimento na rede municipal.
Nas salas serão realizados procedimentos como retirada de cistos sebáceos, drenagem de abscessos e furúnculos, tratamento de unhas encravadas, biópsias de pele, além de curativos de menor complexidade. A iniciativa amplia o acesso a cuidados resolutivos e evita que casos simples sobrecarreguem unidades de urgência e emergência.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a entrega representa um avanço importante para a saúde pública do município. Segundo ele, a inexistência de um espaço adequado obrigava pacientes a buscar alternativas fora da rede municipal. “Agora existe um local estruturado para esses procedimentos, o que representa mais dignidade e acesso para quem precisava desse atendimento”, destacou.
O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, nos dois turnos, com equipe multiprofissional capacitada. Conforme explicou a diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade (DMAC), Francisca Nery, o acesso aos procedimentos ocorrerá por meio da regulação municipal, tendo as Unidades Básicas de Saúde (UBS) como porta de entrada, além de encaminhamentos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), quando o médico avaliar que o caso não é de urgência e pode ser programado.
Responsável médico pelas salas de procedimentos, o médico Leonardo Moreira Pinto ressaltou que o serviço vem atender uma demanda reprimida. “São procedimentos de pequeno porte que a população tinha muita dificuldade de realizar. Agora, o município passa a ofertar esse atendimento de forma organizada e contínua”, afirmou.
Para os usuários do sistema, a entrega representa alívio e expectativa de melhora na qualidade de vida. A paciente Sigma Santana de Assis relatou que aguardava há tempo a retirada de um cisto sebáceo. “Isso incomoda, inflama, causa dor. Estou muito feliz por poder resolver aqui”, disse, agradecendo à gestão municipal.
A implantação das salas contou com emenda da vereadora Elis Regina. “Destinamos mais de R$ 800 mil para a compra de equipamentos como câmara hiperbárica e bisturi elétrico, reforçando o atendimento especializado”, completou.
Representando o Ministério da Saúde, o superintendente Sid Orleans destacou que a iniciativa está alinhada à política federal de fortalecimento das policlínicas. “O objetivo é concentrar atendimentos e garantir que a população resolva seus problemas em um único local”, afirmou, parabenizando a Prefeitura de Porto Velho e a Semusa pela ampliação dos serviços.
Com a entrega das duas salas de procedimentos, o CEM Rafael Vaz e Silva passa a desempenhar papel estratégico na rede municipal, ampliando o acesso, reduzindo filas e garantindo mais eficiência no cuidado à saúde da população de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!