Abertas 12 vagas de estágio remunerado para atuação na Reitoria do IFRO em Porto Velho

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) abriu Processo Seletivo para contratação de estagiários que atuarão na Reitoria, em Porto Velho. São ofertadas 12 vagas para estudantes de cursos de graduação em diferentes áreas, com inscrições abertas até o dia 27 de janeiro. As oportunidades são voltadas a estudantes de graduação em áreas como Administração, Engenharias, Tecnologia da Informação, Comunicação, Pedagogia e Direito, entre outras.
O estágio é caracterizado como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, com o objetivo de contribuir para a formação acadêmica e a preparação do estudante para o exercício profissional. As atividades serão realizadas na Reitoria do IFRO, localizada na Avenida Lauro Sodré, nº 6.500, Censipam, Bairro Aeroporto, em Porto Velho.
A experiência de estágio na Reitoria é destacada por quem já passou pela instituição. Gislaine de Oliveira, que atuou por quase dois anos na Pró-Reitoria de Ensino (Proen) e finalizou seu estágio em dezembro, relata a vivência profissional adquirida no período. “Falar sobre o meu estágio na Pró-Reitoria de Ensino (Proen) deixa um sentimento de saudade, pois foi uma jornada de aprendizado imensurável. Durante esse período, atuei na Diretoria de Desenvolvimento de Ensino (DDE), auxiliando na reformulação de resoluções e compreendendo a dimensão dos processos educacionais de todo o IFRO.”
Ela também destaca o trabalho em equipe e o acompanhamento recebido. “Tive a honra de ser guiada pela minha chefe, Márcia Jovani, e totalmente integrada pelas equipes da CENTEC e CGRAD, com o apoio essencial de Lindelaine Santos, Jamile Macedo e Anderson Telles. Além disso, pude acompanhar a sincronia da equipe da Diretoria de Assistência Estudantil (DAE), coordenada pela Sônia Gravena.”
Ao concluir o estágio, Gislaine avalia o impacto da experiência em sua formação. “Após quatro anos cursando Pedagogia no IFRO Zona Norte, saio deste estágio uma profissional mais humana, ética e qualificada. Percebi que vivenciar a Reitoria vai além do trabalho operacional, é uma oportunidade que impulsiona a carreira e abre portas. Assim como indicamos um bom livro ou filme, eu recomendo o estágio no IFRO: é uma experiência que surpreende e enriquece.”
Seleção
As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Administração ou Gestão Pública; Engenharia Civil ou Arquitetura; Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Bacharelado em Sistemas de Informação; Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão da Qualidade, Gestão Pública ou Processos Gerenciais, além de Bacharelado em Administração; Comunicação Social com habilitação em Jornalismo; Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Design de Jogos ou Marketing; Pedagogia; e Direito. O quantitativo de vagas por área, os setores de atuação e os requisitos específicos constam no item 3.2 do Edital nº 01/2026/REIT-DGP/IFRO, disponível no site institucional.
Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior que possuam convênio de estágio com o IFRO ou que se comprometam a firmá-lo em até 30 dias após a homologação do resultado final. A seleção será realizada em duas etapas: análise da ficha de rendimento acadêmico, de caráter classificatório e eliminatório, e entrevista, de caráter classificatório, prevista para ocorrer entre os dias 4 e 6 de fevereiro de 2026.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail, pelo endereço [email protected], com o envio dos documentos exigidos em formato PDF. Candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PcD) ou a candidatos negros devem anexar a documentação específica prevista no edital.
A bolsa-estágio para jornada de 20 horas semanais é de R$ 787,98 para estudantes de nível superior, acrescida de auxílio-transporte no valor de R$ 220,00. O estágio terá duração inicial de sete meses, podendo ser prorrogado por até 24 meses, conforme a legislação vigente. O cronograma completo do processo seletivo, com datas de divulgação de resultados, recursos e entrevistas, está disponível no edital publicado no site do IFRO.
O processo é conduzido pela Comissão responsável pela contratação de estagiários remunerados, por meio de estágio não obrigatório, conforme a Portaria nº 4491/REIT–CGAB/IFRO.
Para ler o Edital nº 1/2026/REIT-DGP/IFRO completo, clique aqui.
