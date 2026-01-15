Município de Ji-Paraná inicia tratamento da obesidade nas UBSs com uso do medicamento Mounjaro

Publicada em 15/01/2026 às 16h05
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), vai iniciar, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o tratamento da obesidade com uso do medicamento Mounjaro, associado ao acompanhamento multiprofissional. Para esta fase inicial, os pacientes já foram previamente selecionados, a partir de critérios técnicos definidos pelas equipes de saúde.
Inicialmente, os profissionais da rede municipal adotaram como critérios para a pré-seleção pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 40, associados a comorbidades, como hipertensão arterial, diabetes mellitus e esteatose hepática, além de outros requisitos obrigatórios: idade entre 20 e 60 anos e acompanhamento regular nas UBSs nos últimos 12 meses.
Esses critérios foram aplicados por meio de filtros no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC/e-SUS). A partir desse levantamento, foram identificados 589 pacientes que atendiam às condições estabelecidas.
Dentre esse total, foram inicialmente priorizados 100 pacientes, considerando o grau de obesidade, porém excluindo casos de obesidade mórbida com limitações funcionais severas, como pacientes acamados, uma vez que o protocolo de tratamento exige a prática regular de atividade física.
Na sequência, os pacientes passam pelas próximas etapas do processo, que incluem consulta médica, exames laboratoriais, anamnese detalhada e avaliação física. Aqueles que apresentarem qualquer contraindicação clínica ao uso do medicamento ou ao protocolo proposto serão excluídos, sendo convocados outros pacientes da lista inicial dos 589 pré-selecionados.
Outro critério fundamental para a permanência no programa será a adesão e participação assídua nas ações previstas, como:
• encontros em grupo,
• consultas com nutricionista e psicóloga,
• e atividade física orientada.
A Semusa informa ainda que o processo de aquisição do medicamento Mounjaro está em andamento. Enquanto isso, todas as etapas de avaliação, acompanhamento clínico e organização do protocolo seguem sendo realizadas, garantindo que o início do tratamento ocorra de forma segura, responsável e baseada em critérios técnicos.
A Prefeitura de Ji-Paraná reforça que esta é uma fase inicial, com número limitado de participantes, e que o programa está sendo conduzido com responsabilidade, transparência e foco na segurança dos pacientes, dentro da rede pública municipal de saúde.
