Gratuito e acessível, Sine é ferramenta eficaz na geração de emprego na capital

Publicada em 15/01/2026 às 15h52
Gratuito e acessível, tanto de forma presencial quanto virtual, o serviço de cadastro para vagas de emprego disponibilizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), tem se consolidado como uma das principais ferramentas dentro do projeto municipal de qualificação profissional e fomento à geração de renda em toda a capital.
Com atendimento presencial no prédio localizado na avenida General Osório, nº 81, no centro de Porto Velho, o Sine também disponibiliza seus serviços de forma digital, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital e do site oficial da Prefeitura, onde as vagas de emprego são atualizadas diariamente.
Para compreender como funciona o processo de intermediação de mão de obra, a reportagem esteve nas dependências do Sine e conversou com Bruno Tello, imigrante peruano, recém-formado em engenharia, que busca inserção no mercado de trabalho porto-velhense.
“Me formei recentemente, estudando aqui em Porto Velho, e fiquei sabendo dos serviços do Sine pela internet. Decidi vir até a unidade para realizar meu cadastro. Fui muito bem atendido, consegui esclarecer minhas dúvidas e agora a expectativa de conseguir um emprego é grande”, relatou Bruno.
Na busca pelo primeiro emprego, o jovem Gabriel Elias, de 17 anos, procurou o Sine após receber informações da tia sobre as vagas de estágio ofertadas por meio da Prefeitura.
“Estou em busca da minha primeira oportunidade de trabalho e quero atuar em algo relacionado à computação. Estou sendo muito bem atendido pela equipe do Sine e saio daqui com muita esperança de ser selecionado”, comentou Gabriel.
De acordo com o gerente de recrutamento e seleção do Sine em Porto Velho, Adriano Matoso, as vagas disponibilizadas pelo sistema abrangem grandes, médias, pequenas e microempresas, além de cidadãos que, mesmo sem CNPJ, necessitam de trabalhadores fixos ou temporários.
“Empresários ou cidadãos que buscam recrutamento podem procurar o Sine. Nós realizamos toda a intermediação da mão de obra, analisamos os currículos e encaminhamos os candidatos de acordo com o perfil solicitado. O Sine tem as portas abertas para todos, sem qualquer tipo de favorecimento. Todos os candidatos que se enquadram nos critérios recebem o encaminhamento”, destacou Adriano Matoso.
Além da sede na avenida General Osório, o Sine também realiza atendimento presencial na Praça CEU da Zona Leste, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706. Informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 98473-8546 ou (69) 98473-5957.
O Sine funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
