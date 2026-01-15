Com novas unidades, programas e tecnologia, saúde de Rondônia se fortaleceu entre 2019 e 2025

Publicada em 15/01/2026 às 16h06
O período de 2019 e 2025 representa um dos maiores investimentos do governo de Rondônia da história na saúde pública. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) consolidou nesse intervalo um ciclo de avanços significativos na rede estadual, marcado por obras estruturantes, expansão de serviços, modernização da assistência e ações que aproximaram o cuidado da população em todas as regiões do estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com reformas e capacitações conseguimos elevar a qualidade da assistência em saúde no estado. “Os investimentos contínuos na área da saúde é estratégia fundamental para o fortalecimento da rede pública estadual. O maior beneficiado é o cidadão, que passa a contar com serviços ainda mais eficientes e humanizados”, salientou.
OBRAS
As reformas estiveram presentes durante o período de 2019 a 2025, onde unidades hospitalares do estado foram contempladas com revitalização, acessibilidade, tecnologia, conforto e qualidade, totalizando mais de 30 obras executadas, em uma média de investimentos de R$ 97.085.255,55 milhões.
Entre as entregas mais importantes está o novo Hospital Regional de Guajará-Mirim, que ampliou a capacidade de atendimento na região de fronteira e garantiu assistência hospitalar mais próxima às famílias. A unidade conta com estrutura de alta complexidade, como: Unidade de Terapia Intensiva (UTI); hemodiálise; cirurgias de grande porte; e profissionais especializados.
A entrega mais recente aconteceu no mês de dezembro de 2025, as obras de reforma do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), incluindo a ala cardiovascular que recebeu uma estrutura totalmente modernizada. O setor agora conta com 15 enfermarias e 33 leitos clínicos, todos adequados para garantir acessibilidade. As melhorias foram realizadas por meio de um investimento de R$ 1.515.921,99 milhão. E na sala vermelha do Hospital e Pronto Socorro João Paulo ll, em Porto Velho, o governo de Rondônia investiu R$ 1,44 milhão no projeto que incluiu intervenções estruturais, elétricas, hidrossanitárias, lógicas, de climatização e de cobertura, além da instalação de mobiliários e ajustes na rede de gases medicinais.
PANDEMIA
Outro destaque foi a aquisição do Hospital de Retaguarda de Rondônia, antigo Hospital de Campanha, adquirido durante a pandemia, que foi uma importante unidade para o cuidado de pacientes com Covid-19. Hoje, a unidade atende milhares de pacientes ortopédicos, fortalecendo a rede de urgência e emergência. Dados de 2022 a 2025, mostram que foram realizados 13.015 procedimentos cirúrgicos.
CIRURGIAS
Os procedimentos cirúrgicos marcaram a saúde pública e mudaram as vidas de pessoas em Rondônia, foram realizadas 247.341 mil cirurgias no período de 2019 a 2025, abrangendo as áreas de ortopedia, neurologia, geral, plástica, oftalmologia, entre outras, possibilitando nova qualidade de vida para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025, o governo de Rondônia contratou hospitais privados para a realização de cirurgias eletivas, com o objetivo de ampliar o atendimento à população. A medida contribuiu para reduzir a fila de espera por procedimentos e atender à crescente demanda.
TRANSPLANTES
O estado de Rondônia se destacou no cenário nacional de doação de órgãos, ocupando posições como o 1º lugar na Região Norte e alcançando o 3º lugar no ranking nacional em doação de órgãos, considerando doadores por milhão de população (PMP) em anos recentes, como 2023/2024. Entre 2019 e novembro de 2025, foram realizadas 195 doações de órgãos no estado. A doação é muito importante, pois uma única doação pode salvar até 5 vidas.
NÚCLEO DE FISSURADOS DE RONDÔNIA
Referência no tratamento da fissura labiopalatina no estado desde sua inauguração, em 2018, o núcleo já realizou 24.189 consultas ambulatoriais e 317 procedimentos cirúrgicos, oferecendo acompanhamento multiprofissional e reduzindo a necessidade de pacientes buscarem tratamento em outros estados. O serviço é oferecido no Anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, onde o paciente atendido encontra bem-estar, autoestima, qualidade de vida e esperança. A unidade faz o acolhimento, cirurgia e acompanhamento pós-cirúrgico de pessoas que possuem fissuras labiopalatinas. As consultas podem ser agendadas pelo WhatsApp (69) 99341-5950.
PROGRAMAS
Outra iniciativa de grande impacto no período, foi o programa Compartilhando Saúde, responsável por facilitar o acesso às cirurgias, consultas especializadas e leitos de UTI em diferentes municípios, reduzindo deslocamentos e aproximando o cuidado dos moradores do interior. O programa executou 8.236 procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade, em 21 cidades de Rondônia.
A Telemedicina ampliou o acesso a consultas e acompanhamento especializado, especialmente em municípios distantes, por meio da teleconsulta com especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein, o qual realizou no período de 2021 e outubro de 2025, o total de 94.569 mil atendimentos. Enquanto o projeto RespirAR oferece apoio e tratamento contra o tabagismo, para acelerar procedimentos e reduzir filas. O estado também contratou hospitais particulares para a realização de cirurgias eletivas, garantindo mais agilidade na assistência e diminuindo o tempo de espera da população.
RESIDÊNCIA MÉDICA
Entre os anos de 2019 e 2025, o governo de Rondônia consolidou importantes investimentos voltados à qualificação de profissionais da saúde e à ampliação dos serviços oferecidos à população, com a criação e fortalecimento de programas de residência em diversas áreas, como: a residência em enfermagem obstétrica; cursos multiprofissionais e uniprofissionais em Cacoal; residência médica com 15 especialidades ofertadas nas unidades do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron); além da residência em Medicina de Emergência, iniciativas que representaram um marco na política pública estadual ao ampliar a rede hospitalar e preparar especialistas capazes de atender às crescentes demandas da sociedade.
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, destacou que os últimos anos foram marcados por avanços expressivos, sempre guiados por um propósito central: garantir acolhimento e dignidade a todos os usuários do sistema público de saúde. “A gestão tem se dedicado a assegurar que cada paciente do SUS em Rondônia receba a atenção necessária, prestada por profissionais qualificados e comprometidos com o cuidado humanizado.”
