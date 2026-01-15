Ezequiel Neiva viabiliza investimento para aquisição de secadores de café em Nova Califórnia

Publicada em 15/01/2026 às 11h03
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) destinou R$ 500 mil em recurso empenhado para a aquisição de dois secadores de café que irão atender produtores rurais do distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho. O investimento beneficiará diretamente a Cooperativa de Reflorestamento Econômico Consorciado Adensado, o Projeto Reca, o qual é referência no fortalecimento da agricultura familiar e na produção agroecológica na região.
O pedido para a destinação do recurso foi apresentado pelo colaborador Dorvalino Pinheiro, atendendo a uma demanda antiga dos produtores locais, que enfrentam dificuldades no processo de secagem do café — etapa essencial para garantir qualidade, valorização do produto e melhores preços no mercado.
Ezequiel Neiva destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo Projeto Reca, que há anos contribui para o desenvolvimento sustentável da região. “O Reca tem uma atuação fundamental no fortalecimento da agricultura familiar e na promoção da produção agroecológica. Esse foi apenas o primeiro passo de uma parceria duradoura”, afirmou o parlamentar.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) ressaltou a relevância do investimento em tecnologia para pequenas propriedades rurais. “A agricultura familiar em Rondônia tem seu devido valor, representando aproximadamente 80% da produção agrícola que vai para a mesa das famílias. Entendemos que a aplicação da tecnologia correta aumenta a produtividade do setor, fortalecendo a segurança alimentar do nosso povo. E o deputado Ezequiel Neiva tem essa sensibilidade com o setor produtivo”, ressaltou.
O deputado estadual Ezequiel Neiva reforçou ainda que o objetivo do mandato é seguir apoiando iniciativas que fortaleçam o campo e garantam melhores condições de produção aos agricultores familiares. “Vamos continuar trabalhando para ampliar ações que valorizem a agricultura familiar, gerem renda e promovam desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais de Rondônia”, pontuou o parlamentar.
