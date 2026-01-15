Edital para submissão de artigos científicos que irão compor a programação do II Congresso Conseplan é divulgado

Publicada em 15/01/2026 às 12h02
O Conselho Nacional de Secretários do Planejamento (Conseplan) abriu oficialmente as inscrições para o II Congresso Conseplan, que será realizado entre os dias 5 e 7 de maio, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. Junto com a abertura das inscrições, também foi divulgado o edital para submissão de artigos técnico-científicos, que irão compor a programação oficial do evento. As inscrições e a submissão de artigos estão disponíveis no site oficial do evento: www.congressoconseplan2026.com.br.
A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) integra o Conseplan, acompanha e participa ativamente da iniciativa, reforçando o compromisso do governo de Rondônia com o fortalecimento do planejamento público e da gestão orientada a resultados.
Após o sucesso da primeira edição, que consolidou o congresso como um dos principais fóruns nacionais de debate sobre planejamento governamental, a expectativa é de que o segundo encontro amplie ainda mais o diálogo entre gestores públicos, pesquisadores e especialistas da área. Com o tema “Planejamento e Governança Federativa para o Desenvolvimento Nacional”, o evento contará com três dias de programação, incluindo conferências, painéis temáticos, apresentações de trabalhos científicos e exposição de boas práticas desenvolvidas por estados e municípios.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do planejamento como instrumento estratégico para o desenvolvimento do estado. “Temos trabalhado para consolidar em Rondônia uma cultura de planejamento, eficiência e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Estar presente em um evento desse porte, que reúne as melhores experiências do país, é uma oportunidade de aprender, compartilhar e fortalecer ainda mais as ações que promovem o desenvolvimento econômico e social do nosso estado.”
De acordo com o presidente do Conseplan e secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco, Fabrício Marques, o congresso será um espaço estratégico para o fortalecimento do planejamento público no país. “Queremos reunir conhecimento técnico e experiências concretas para construir políticas mais eficazes e colaborativas. Será um espaço estratégico para o futuro do planejamento no Brasil, com o objetivo de transformar boas ideias em ações que façam diferença na vida das pessoas”, destacou.
EIXOS TEMÁTICOS
A programação do II Congresso Conseplan será organizada em torno de quatro grandes eixos:
Planejamento Governamental: institucionalização e continuidade;
Reforma Tributária: impactos no financiamento de políticas públicas;
Estrutura organizacional, transformação administrativa e carreiras no planejamento e orçamento;
Planejamento Transversal: arranjos federativos para o desenvolvimento.
Os trabalhos concorrerão em 10 áreas temáticas e irão integrar a programação científica do congresso:
Planejamento de Longo Prazo;
Instrumentos de Planejamento Governamental;
Planejamento Setorial e Territorial;
Fundamentos Econômico-Fiscais;
Modernização do Processo Orçamentário;
Avaliação de Gastos e Investimentos Públicos;
Monitoramento, Transparência e Participação;
Organizações, Gestão e Pessoas no Planejamento-Orçamento;
Governança e Federalismo;
Agendas Transversais no Planejamento-Orçamento.
Além da apresentação de artigos, o congresso também abrirá espaço para a apresentação de cases de sucesso de estados e municípios, ampliando o intercâmbio de experiências e soluções adotadas em diferentes regiões do país.
CRONOGRAMA
Encerramento das submissões dos resumos: 23 de janeiro
Avaliação pelo Comitê Técnico-científico: de 2 de fevereiro a 1º de março
Divulgação dos resumos selecionados: 6 de março
Envio da versão final dos trabalhos: 6 de abril
Divulgação dos trabalhos selecionados: 13 de abril
Apresentação dos trabalhos: 6 e 7 de maio
Para a secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Beatriz Basilio, a participação de Rondônia no evento reforça o compromisso do estado com a qualificação permanente da gestão pública. “O Congresso Conseplan é um dos mais importantes espaços de construção coletiva do planejamento governamental no país. Participar desse debate e incentivar a produção técnica e científica é fundamental para que possamos aprimorar nossas políticas públicas e fortalecer uma gestão cada vez mais orientada aos resultados e às reais necessidades da população”, enfatizou.
