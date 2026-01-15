EUA apreendem mais um petroleiro ligado à Venezuela no Caribe

Publicada em 15/01/2026 às 11h13
Os Estados Unidos apreenderam nesta quinta-feira (15) mais um petroleiro ligado à Venezuela no mar do Caribe. A operação foi revelada pela agência de notícias Reuters revelou a operação e O Exército dos EUA e a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, confirmaram a apreensão. O petroleiro se chama Veronica e navegava com a bandeira da Guiana, segundo o site de monitoramento marítimo Marine Traffic.
"Em outra ação antes do amanhecer, fuzileiros navais e marinheiros da Força-Tarefa Conjunta Southern Spear, em apoio ao Departamento de Segurança Interna, partiram do USS Gerald Ford e apreenderam o Motor/Tanker Veronica sem incidentes", afirmou o Comando Sul do Exército norte-americano.
Um vídeo da apreensão compartilhado pelo Exército dos EUA mostra uma aeronave chegando de helicóptero ao petroleiro e, em seguida, tropas descendo de corda a bordo do Veronica.
Kristi Noem afirmou que o Veronica integra a "frota fantasma" da Venezuela, um grupo de petroleiros que o governo Trump acusa o regime venezuelano de utilizar para burlar sanções impostas pelo governo americano à indústria petrolífera de Caracas. "Como já demonstramos em múltiplas abordagens, não há como fugir ou escapar da justiça americana", afirmou a secretária nas redes sociais.
Esta é a sexta apreensão de petroleiros ligados à Venezuela feita pelo governo Trump, em meio a um "bloqueio total" imposto ao petróleo venezuelano e à tutela do governo de Caracas e do petróleo do país pela Casa Branca após a deposição do ditador Nicolás Maduro.
A nova apreensão ocorre horas antes de um encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e a opositora venezuelana María Corina Machado, marcado para as 14h, no horário de Brasília, na Casa Branca.
