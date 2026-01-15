BOM CONDUTOR

Mais de 2,8 mil motoristas de Rondônia já tiveram CNH renovada automaticamente, com economia de R$ 2,15 milhões

Medida do Governo do Brasil beneficia bons condutores e reduz burocracia. Em todo o país, mais de 323 mil pessoas já tiveram a CNH renovada sem precisar ir ao Detran nem pagar taxas