ISSQN 2026 pode ser pago com até 30% de desconto em Pimenta Bueno

Publicada em 15/01/2026 às 11h27
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Administração (SEMFAZ), informa que já estão disponíveis para emissão as guias do ISSQN Fixo Anual 2026, destinadas aos profissionais autônomos ou liberais, conforme previsto no artigo 337 da Lei Complementar nº 011/2017 e suas alterações.
A Coordenadoria de Fiscalização Tributária já realizou os lançamentos do imposto e os contribuintes podem aproveitar descontos progressivos para pagamento em parcela única, de acordo com o prazo escolhido:
30% de desconto para pagamento em parcela única até 31 de janeiro;
20% de desconto para pagamento em parcela única até 28 de fevereiro;
10% de desconto para pagamento em parcela única até 31 de março;
12 parcelas mensais, sem desconto, com vencimento no último dia útil de cada mês do exercício corrente.
As guias podem ser retiradas presencialmente na Coordenadoria de Fiscalização Tributária, no horário das 7h30 às 13h30, ou solicitadas pelos canais oficiais de atendimento:
WhatsApp: (69) 98145-6174
E-mail: [email protected]
A Prefeitura reforça a importância de manter os tributos em dia, contribuindo para o desenvolvimento do município e para a manutenção dos serviços públicos oferecidos à população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!