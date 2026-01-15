Deputado Cirone Deiró solicita a implantação do Tudo Aqui em Nova Mamoré

Publicada em 15/01/2026 às 10h58
O deputado estadual Cirone Deiró apresentou ao governador, coronel Marcos Rocha, a proposta da implantação de uma Central de Atendimento ao Cidadão Tudo Aqui, no município de Nova Mamoré. O parlamentar afirmou que a instalação da unidade constitui medida de grande relevância social e administrativa, voltada à ampliação do acesso da população aos serviços públicos essenciais. “A oferta de diversos serviços, num mesmo local, vai facilitar a vida da população, tanto da cidade, quanto da área rural”, afirmou Cirone.
O deputado explicou que recebeu a reivindicação, da implantação do Tudo Aqui, do vereador Sargento Milton. “Fomos procurados pelo sargento Milton, que trouxe a informação de que os moradores de Nova Mamoré enfrentam dificuldades para obter atendimentos básicos dos diversos órgãos estaduais, sendo muitas vezes obrigados a se deslocar para outros municípios, o que gera custos financeiros, perda de tempo e outros prejuízos”, disse Cirone.
Segundo Cirone, a implantação da unidade em Nova Mamoré justifica-se pela importância estratégica do município, por sua localização geográfica e pela demanda crescente por serviços públicos, sobretudo aqueles relacionados à assistência social, cidadania, documentação civil, programas sociais e orientação ao cidadão. “Estamos em constante diálogo com a equipe do Governo, para assegurarmos a oferta desse benefício à população de Nova Mamoré”, disse Cirone.
A Central Tudo Aqui tem o objetivo de centralizar, em um único espaço físico, serviços de diferentes instituições públicas, proporcionando atendimento mais ágil, eficiente, humanizado e acessível, além de contribuir para a modernização da gestão pública e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.
