ENTREVISTA

Confúcio Moura entra no centro do debate de 2026 e tem cenário “mais dificultoso” ao governo, diz pesquisador

No Resenha Política, Gerson Magalhães afirma que a rejeição a Lula em Rondônia caiu cerca de 10 pontos, embora a desaprovação ainda esteja em torno de 70%