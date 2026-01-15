Avião turco faz pouso de emergência em Barcelona:

Publicada em 15/01/2026 às 15h25
A polícia espanhola cercou um avião de passageiros que pousou, na manhã desta quinta-feira (15), no aeroporto de Barcelona, na Espanha, devido a uma "ameaça a bordo".
O avião, que pertence à companhia Turkish Airlines, partiu de Istambul e, pouco antes das 10h00 (hora local), começou a ser escoltado por aviões militares espanhóis e franceses sobre o Mar Mediterrâneo, relatou a imprensa espanhola, como o El Nacional.
O El Pais destaca que a aeronave foi obrigada a pousarno aeroporto de El Prat, após uma ameaça de bomba.
Segundo fontes oficiais, o voo TK1853, um Airbus 321, teria partido de Istambul ao início da manhã com uma duração prevista de cerca de três horas e pouso em Barcelona às 10h30. Foi às dez horas, sobre o Mediterrâneo, que o protocolo de emergência foi ativado após a recepção de uma ameaça de bomba, o que ativou a escolta militar.
O avião deu várias voltas antes de pousar e quando conseguiu foi cercado pela polícia. O incidente obrigou também a ativar o protocolo de segurança do aeroporto espanhol.
A bordo seguiam 148 passageiros e sete tripulantes de bordo.
A aeronave foi direcionada para uma zona de segurança, permitindo que as operações do aeroporto retomassem a sua normalidade.
Entretanto, o alerta foi desativado sem que tenha havido registro de nenhum incidente.
