Prefeitura de Guajará-Mirim intensifica manutenção viária com operação tapa-buracos em avenidas

Publicada em 15/01/2026 às 15h09
Intervenções voltadas à recuperação do pavimento urbano estão em execução em Guajará-Mirim como parte do planejamento permanente de manutenção viária do município. As ações são conduzidas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e têm como foco reduzir os impactos provocados pelo desgaste natural das vias e pelas variações climáticas registradas na região.
Neste momento, os trabalhos se concentram nas avenidas Campo Sales e Mendonça Lima, onde equipes realizam a operação tapa-buracos com o objetivo de restabelecer melhores condições de tráfego e segurança para motoristas e pedestres. A execução dos serviços ocorre dentro de um cronograma técnico definido pela pasta, que prioriza áreas com maior necessidade de intervenção.
De acordo com a administração municipal, a programação prevê a ampliação das frentes de trabalho para outras avenidas da cidade nos próximos dias. A definição das próximas localidades segue critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria de Obras, levando em consideração o estado do pavimento e a demanda de cada região urbana.
As ações fazem parte do conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura de Guajará-Mirim para a conservação da malha viária e a manutenção da infraestrutura urbana do município.
