Fernando Máximo destaca união de forças para levar “Castra + Rondônia” a Espigão do Oeste

Publicada em 15/01/2026 às 15h36
Porto Velho (RO) - O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) divulgou, por meio das redes sociais, a realização de mais uma etapa do Projeto Castra + Rondônia no município de Espigão do Oeste, com atendimentos programados para os dias 16 e 17 de janeiro, no Ginásio Municipal. A ação vai disponibilizar 300 castrações gratuitas de cães e gatos (machos e fêmeas), contribuindo para o controle populacional e para a promoção do bem-estar animal.
Segundo o parlamentar, as inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site castramaisrondonia.com.br.
Durante a publicação, Fernando Máximo agradeceu o apoio de lideranças locais que contribuíram para viabilizar a iniciativa no município, citando a vereadora Kissila Kerley Ponath, os vereadores Bahia e Amilton Alves, além do apoio do prefeito Professor Weliton, que disponibilizou equipes e estrutura da prefeitura e secretarias municipais para a execução da ação. O deputado também destacou a parceria do deputado estadual Jean Mendonça e do colaborador conhecido como Tiririca, que tem auxiliado o projeto.
A ação integra o Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, promovido pelo Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais (DPDA), vinculado à Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais (SBIO), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O projeto conta com suporte institucional do programa federal e também com emendas parlamentares destinadas pelo deputado.
O Castra + Rondônia tem como objetivo ampliar o acesso à castração gratuita como medida de saúde pública, prevenção de abandono e redução de zoonoses, fortalecendo políticas públicas permanentes de proteção animal nos municípios rondonienses.
Serviço
📍 Castra + Rondônia – Espigão do Oeste
📅 Dias 16 e 17 de janeiro
📌 Ginásio Municipal
📝 Inscrições: (site oficial: https://www.castramaisrondonia.com.br/)
