Deputada Lebrinha empenha R$ 100 mil para compra de medicamentos em Governador Jorge Teixeira

Publicada em 15/01/2026 às 15h00
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) empenhou R$ 100 mil para a aquisição de medicamentos destinados ao município de Governador Jorge Teixeira. O recurso tem como finalidade de fortalecer a rede municipal de saúde e garantir o abastecimento das unidades de atendimento.
A destinação atende a uma solicitação do prefeito Gilmar Tomaz e integra a política de descentralização da saúde, que busca assegurar aos municípios melhores condições para atender a população de forma direta. A liberação do recurso permitirá que a prefeitura realize a compra dos medicamentos no menor prazo possível.
“O fortalecimento da saúde passa pela descentralização dos recursos. Quando o município tem condições de adquirir medicamentos, o atendimento chega mais rápido a quem precisa”, afirmou a deputada Gislaine Lebrinha.
O investimento será aplicado exclusivamente na aquisição de medicamentos e contribuirá para a manutenção dos atendimentos realizados pela rede municipal de saúde em Governador Jorge Teixeira.
FOTO: Thyago Lorentz
