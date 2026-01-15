Após restrição no Roblox, Felca relata ameaças feitas por crianças nas redes
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 15/01/2026 às 15h10
Nos acompanhe pelo Google News

O influenciador Felca, conhecido por abordar temas ligados à proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais, afirmou ter recebido ameaças depois de uma mudança recente nas regras do Roblox. O relato foi feito na madrugada desta quinta-feira (15), por meio de publicações nos Stories do Instagram.

Segundo Felca, as mensagens começaram a chegar após a plataforma anunciar a restrição do uso do chat de voz para usuários com menos de nove anos. De acordo com o influenciador, perfis que se identificam como crianças passaram a responsabilizá-lo pela alteração e enviaram mensagens agressivas por meio das redes sociais.

Nos prints compartilhados, aparecem textos em tom de revolta, alguns deles com ameaças diretas. Em uma das mensagens, o autor afirma que usuários estariam “perdendo a infância” com a retirada do recurso. Em outra, o conteúdo chega a incluir ameaças explícitas, o que levou o influenciador a expor a situação publicamente.

A mudança nas regras do Roblox foi anunciada no último dia 7 e prevê limitações no uso do chat para crianças pequenas. A atualização gerou reação dentro da plataforma e resultou em protestos virtuais protagonizados por usuários mirins nesta terça-feira (13), segundo registros compartilhados nas redes.

Com a nova política, o Roblox passou a exigir mecanismos de verificação de idade para liberar recursos de comunicação. Entre as ferramentas utilizadas estão estimativas por reconhecimento facial e, em alguns casos, a apresentação de documentos oficiais. Sem essa validação, o chat permanece desativado para menores de nove anos.

A empresa afirma que a medida tem como objetivo reforçar a segurança infantil e reduzir interações inadequadas entre adultos e crianças. Ainda assim, a restrição vem provocando frustração em parte dos usuários mais jovens, cenário que acabou desaguando em ataques virtuais direcionados ao influenciador.

Felca Roblox segurança infantil chat de voz ameaças redes sociais jogos online política de uso crianças internet
Imprimir imprimir