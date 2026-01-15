Após restrição no Roblox, Felca relata ameaças feitas por crianças nas redes

Publicada em 15/01/2026 às 15h10
O influenciador Felca, conhecido por abordar temas ligados à proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais, afirmou ter recebido ameaças depois de uma mudança recente nas regras do Roblox. O relato foi feito na madrugada desta quinta-feira (15), por meio de publicações nos Stories do Instagram.
Segundo Felca, as mensagens começaram a chegar após a plataforma anunciar a restrição do uso do chat de voz para usuários com menos de nove anos. De acordo com o influenciador, perfis que se identificam como crianças passaram a responsabilizá-lo pela alteração e enviaram mensagens agressivas por meio das redes sociais.
Nos prints compartilhados, aparecem textos em tom de revolta, alguns deles com ameaças diretas. Em uma das mensagens, o autor afirma que usuários estariam “perdendo a infância” com a retirada do recurso. Em outra, o conteúdo chega a incluir ameaças explícitas, o que levou o influenciador a expor a situação publicamente.
A mudança nas regras do Roblox foi anunciada no último dia 7 e prevê limitações no uso do chat para crianças pequenas. A atualização gerou reação dentro da plataforma e resultou em protestos virtuais protagonizados por usuários mirins nesta terça-feira (13), segundo registros compartilhados nas redes.
Com a nova política, o Roblox passou a exigir mecanismos de verificação de idade para liberar recursos de comunicação. Entre as ferramentas utilizadas estão estimativas por reconhecimento facial e, em alguns casos, a apresentação de documentos oficiais. Sem essa validação, o chat permanece desativado para menores de nove anos.
A empresa afirma que a medida tem como objetivo reforçar a segurança infantil e reduzir interações inadequadas entre adultos e crianças. Ainda assim, a restrição vem provocando frustração em parte dos usuários mais jovens, cenário que acabou desaguando em ataques virtuais direcionados ao influenciador.
