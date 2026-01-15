“Estou chocada”: Thais Carla reage às mudanças no corpo após emagrecimento

Publicada em 15/01/2026 às 15h19
A influenciadora Thais Carla compartilhou com os seguidores, nesta quarta-feira (14), uma reação espontânea às mudanças físicas que percebeu depois de adotar uma rotina mais ativa e focada na saúde. Aos 34 anos, ela apareceu em um vídeo publicado no Instagram usando lingerie e comentou, de forma descontraída, o impacto da transformação.
Surpresa com o novo contorno corporal, Thais afirmou que ainda está assimilando as alterações visíveis, principalmente na região abdominal. Em tom bem-humorado, falou sobre o excesso de pele e brincou com a própria silhueta, usando o momento também como incentivo para quem acompanha sua trajetória. “Bora malhar”, resumiu, ao estimular hábitos mais ativos.
Recentemente, a influenciadora celebrou um marco importante do processo ao revelar que eliminou 81 quilos. A conquista foi confirmada após a realização de um exame de bioimpedância, método que avalia a composição corporal. No resultado divulgado, Thais aparece com 140,2 quilos, sendo 71,6 quilos de massa magra e 38 quilos de gordura corporal.
Ao comentar o caminho percorrido, ela destacou que o emagrecimento exige constância e cuidados contínuos. Thais explicou que não existe solução imediata e que o processo envolve procedimentos médicos, prática de exercícios, suplementação e atenção à saúde física e emocional. “Não é milagre, é dedicação”, reforçou em outra publicação recente.
Além da mudança de peso, a influenciadora contou que também iniciou tratamentos voltados à pele, com foco na estimulação de colágeno e na preparação do corpo para futuras cirurgias reparadoras. Segundo ela, o objetivo é melhorar a firmeza da pele antes de qualquer intervenção cirúrgica.
Diante de questionamentos dos seguidores, Thais esclareceu que tratar a pele faz parte do processo. Para ela, cuidar da flacidez antes da cirurgia é essencial para alcançar um resultado mais satisfatório. “Não é só emagrecer e operar. A pele precisa estar preparada”, explicou, destacando que essa etapa faz diferença no pós-operatório.
