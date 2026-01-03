“Ele pode ter um tempo ruim também”, diz Myrian Rios ao defender Roberto Carlos

Publicada em 03/01/2026 às 10h04
A atriz Myrian Rios usou as redes sociais nesta sexta-feira (2) para se manifestar após a repercussão de vídeos envolvendo Roberto Carlos durante uma apresentação recente no Rio de Janeiro. A publicação foi motivada pelas críticas feitas ao cantor depois de um episódio ocorrido no último domingo (28), em Duque de Caxias.
No vídeo, Myrian explicou que decidiu falar após acompanhar comentários que considerou ofensivos direcionados ao artista. “Pensei muito antes de fazer esse desabafo, mas estou por aqui com esses comentários ofensivos e desagradáveis em relação ao Roberto Carlos por causa dos últimos vídeos que estão circulando por aí”, afirmou. Em seguida, destacou a trajetória do cantor: “O Roberto contribui para o Brasil há mais de 60 anos com músicas belíssimas, carisma, amor e charme”.
A atriz também chamou atenção para a idade e o momento de vida do artista, hoje com 84 anos, e defendeu mais respeito por parte do público durante as apresentações. “Hoje, aos 84 anos, cansado, a gente não sabe o que ele está vivendo. Ele pode ter um tempo ruim também, né?”, disse. Ela ainda reforçou o comportamento esperado em um show: “Você vai ao show do Roberto e fica batendo papo, bebendo e enchendo a cara… Você não está no barzinho vendo uma música ao vivo. Você vai a um show do cantor e tem que ouvir ele cantar, prestar atenção, respeitar aquele artista”.
Myrian Rios foi casada com Roberto Carlos entre 1980 e 1989. A manifestação ocorre após a circulação de imagens gravadas durante o show realizado na Arena de Duque de Caxias, em que o cantor demonstra incômodo com fotógrafos posicionados em frente ao palco.
Nos vídeos, Roberto Carlos aparece repreendendo os profissionais. Em um dos momentos, diz: “Vou mandar tirar você daí!”. Em seguida, continua: “Ei, senhor, ei, você não quer uma cerveja, não? Você não quer uma cerveja, não, pra bater esse papo aí, p*rra?”. Logo depois, completa: “Isso aí não é lugar de bater papo, não. Eu estou cantando aqui, se atenta”.
As imagens seguem circulando nas redes sociais e continuam gerando debate sobre comportamento do público e respeito aos artistas durante apresentações ao vivo.
