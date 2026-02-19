Prefeitura de Pòrto Velho orienta sobre vacinação contra influenza e atualização da caderneta

Publicada em 19/02/2026 às 14h16
A Prefeitura de Porto Velho e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) orientam à população sobre a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada e esclarece que, neste momento, a vacina contra a Influenza está sendo aplicada exclusivamente aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
As demais vacinas do calendário seguem disponíveis para toda a população, conforme faixa etária e histórico vacinal.
“A ação de vacinar todos é super importante para manter a saúde em dia e preservar a sociedade como todo de riscos de saúde. Por isso, estamos fazendo esse chamamento para que todos no grupo de risco procurem nossas unidades de saúde”, comentou o prefeito Léo Moraes.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a imunização é uma das principais estratégias de prevenção de doenças. “A vacinação é segura, gratuita e fundamental para reduzir complicações e internações. É importante que cada cidadão verifique sua situação vacinal e procure a unidade de saúde para atualização”, destacou.
Influenza: vacinação direcionada aos grupos prioritários
A estratégia nacional do Ministério da Saúde prioriza os públicos com maior risco de desenvolver complicações causadas pelo vírus da gripe. Devem procurar a vacina contra a Influenza:
crianças dentro da faixa etária definida pelo Ministério da Saúde;
idosos;
gestantes e puérperas;
pessoas com doenças crônicas e outras com comorbidades;
profissionais da saúde;
professores;
pessoas com deficiência permanente;
caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo;
trabalhadores das forças de segurança e salvamento;
entre outros grupos estabelecidos nacionalmente.
A vacinação contra a Influenza será ampliada para os demais públicos conforme a disponibilidade de doses e definição do Ministério da Saúde. A data de liberação será divulgada oficialmente pela Semusa assim que estabelecida.
Vacinação de rotina: disponível para toda a população
As demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação permanecem disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde para crianças, adolescentes, adultos e idosos, conforme indicação para cada fase da vida.
Quem tiver dúvida sobre a situação vacinal pode comparecer à unidade com a caderneta para conferência. A gerente da Divisão de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes Pinto, explica que o procedimento é simples. “A equipe avalia o cartão de vacinação, identifica possíveis pendências e orienta sobre a aplicação das doses indicadas, garantindo a proteção adequada para cada faixa etária”, afirmou.
Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacinação, se disponível. No caso de pessoas com comorbidades, pode ser solicitado laudo ou receita médica.
A Semusa reforça que a vacinação é um ato de responsabilidade coletiva e essencial para a proteção da saúde da população.
