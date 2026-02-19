Sebrae RO abre seleção para Missão internacional na Canton Fair 2026, na China

Publicada em 19/02/2026 às 15h30
Empresas rondonienses do setor industrial e do comércio exterior já podem se inscrever para a Missão internacional Canton Fair 2026, promovida pelo Sebrae em Rondônia. A ação vai levar dez pequenos negócios para a China, entre 8 e 23 de abril, com o objetivo de ampliar conexões comerciais e acesso a tendências globais.
A iniciativa é voltada para micro e pequenos negócios do setor industrial, além de empresas que atuam com importação e exportação. A proposta é inserir empreendedores rondonienses em um ambiente estratégico de inovação, tendências globais e conexões comerciais internacionais.
Esta será a segunda vez que o Sebrae promove a missão internacional para a Canton Fair. Em 2025, a experiência reuniu empreendedores rondonienses em um roteiro por importantes centros de negócios da China, com visitas técnicas, imersões e articulações comerciais que reforçaram o potencial dos pequenos negócios do estado no cenário internacional.
A missão faz parte de uma agenda do Sebrae voltada ao fortalecimento da competitividade e da inserção internacional dos pequenos negócios, ampliando oportunidades de negociação com fornecedores estrangeiros e acesso a novos mercados.
Participar da Canton Fair significa estar frente a frente com o que há de mais atual em produtos, tecnologias e modelos de negócios no cenário global. A expectativa do Sebrae é que os participantes retornem com mais conhecimento, visão estratégica e contatos comerciais que contribuam para o crescimento sustentável das empresas.
Além da feira, a missão inclui momentos de preparação e suporte técnico, com acompanhamento especializado durante toda a programação, fortalecendo a experiência e a capacidade de aproveitamento das oportunidades.
Quem pode participar
Podem se inscrever Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), MEIs, produtores rurais e artesãos que tenham sede ou filial em Rondônia e comprovem atuação no setor industrial ou no comércio exterior. Também é necessário possuir passaporte válido por pelo menos seis meses a partir da data da viagem.
A seleção seguirá a ordem de inscrição, com prioridade para empresas que não participaram da missão Canton Fair em 2025. Será aceito apenas um participante por CNPJ.
O Sebrae Rondônia vai subsidiar até 60% dos custos da missão, que inclui passagens aéreas, hospedagem, seguro viagem, transfers, acesso à feira e acompanhamento técnico durante toda a programação. As condições de participação e os critérios para concessão do subsídio estão detalhados no edital da chamada pública.
Dúvidas sobre o processo de inscrição ou demais informações da chamada pública podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].
Link para inscrições: sebrae.ro/cantonfair2026.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
