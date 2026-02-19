Censo Escolar fortalece planejamento educacional em todo o país; coleta da 2ª etapa tem início nesta quinta-feira,19

Publicada em 19/02/2026 às 15h39
Com cronograma ajustado para os meses de fevereiro e março, teve início nesta quinta-feira (19), a coleta da 2ª etapa do Censo Escolar 2025, denominada “Situação do Aluno”, em todas as escolas públicas e privadas do país. A ação é coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação.
Em Rondônia, o processo é acompanhado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), responsável por orientar as unidades escolares das redes públicas e privadas da educação básica, quanto ao preenchimento das informações no Sistema Informatizado de Levantamento de Dados do Censo Escolar (Educacenso), garantindo a qualidade e a confiabilidade dos dados educacionais declarados, mantendo o período total previsto para coleta e retificação das informações pelas escolas, até 14 de abril.
AÇÕES EDUCACIONAIS
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o levantamento é fundamental para o fortalecimento das ações educacionais no estado. “O Censo Escolar é uma ferramenta essencial para o planejamento da educação, pois com os dados precisos, conseguimos direcionar melhor os investimentos e ampliar as políticas públicas que beneficiam diretamente nossos estudantes”, salientou.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, destacou o papel das unidades escolares no processo de coleta das informações. “A participação das escolas é fundamental para garantir a qualidade das informações educacionais. O preenchimento correto dos dados contribui para diagnósticos mais precisos e para o desenvolvimento de ações que fortalecem a educação pública em Rondônia.”
O calendário da etapa “Situação do Aluno” ficou definido da seguinte forma:
Coleta de dados: 19 de fevereiro a 30 de março de 2026;
Disponibilização dos relatórios preliminares: 31 de março de 2026;
Período de retificação: 31 de março a 14 de abril de 2026.
TRAJETÓRIA ESCOLAR
A etapa “Situação do Aluno” complementa a fase da “Matrícula Inicial” e reúne dados sobre o rendimento e o movimento escolar dos estudantes ao longo do ano letivo anterior, incluindo aprovação, reprovação, abandono, transferências e demais registros acadêmicos.
A Seduc orienta que os gestores escolares acompanhem atentamente a inserção dos dados no Educacenso, observando rigorosamente os prazos estabelecidos pelo Inep e garantindo o correto registro das informações de rendimento e movimentação dos estudantes referentes ao ano letivo de 2025. O acompanhamento das equipes gestoras é fundamental para assegurar a qualidade das informações educacionais e evitar inconsistências durante o período de validação e retificação dos dados.
As informações coletadas são utilizadas para a produção de indicadores educacionais nacionais, planejamento de políticas públicas e definição de estratégias voltadas à melhoria da qualidade do ensino. A secretaria de Estado da Educação reforça ainda, que o envio das informações dentro dos prazos estabelecidos é essencial para garantir a confiabilidade das estatísticas educacionais e fortalecer o planejamento das políticas educacionais em Rondônia.
Considerado o principal levantamento estatístico da educação básica brasileira, o Censo Escolar subsidia o cálculo de indicadores educacionais, o acompanhamento do fluxo escolar e o direcionamento de programas e recursos destinados às redes de ensino.
