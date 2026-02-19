“Gastei tudo o que eu tinha”, diz Maya Massafera sobre processo de transição

Publicada em 19/02/2026 às 09h45
Durante participação no programa The Noite, exibido pelo SBT nesta quarta-feira (18), Maya Massafera falou abertamente sobre o processo de transição de gênero, os procedimentos cirúrgicos realizados e as mudanças que marcaram sua trajetória pessoal e profissional.
Na conversa com Danilo Gentili, Maya contou que direcionou todos os recursos financeiros conquistados ao longo da carreira para a transição. “Quando eu entendi que sou uma mulher trans, parece que tudo na vida deixou de fazer o sentido que fazia antes. Minha maior preocupação era me transformar e ter saúde, então não medi esforços. Fiz tudo o que podia fazer e acabei gastando tudo o que eu tinha”, afirmou.
Segundo ela, foram mais de 20 cirurgias, começando pela feminização facial. A influenciadora disse que costuma dividir com o público detalhes dos pós-operatórios e destacou que o objetivo principal sempre foi se reconhecer diante do espelho. “Minha maior prioridade era me olhar no espelho e me reconhecer”, declarou.
Maya também relatou como escolheu o novo nome. Ela contou que pediu ajuda à mãe para decidir. “Perguntei para minha mãe que nome ela me daria se eu tivesse nascido biologicamente mulher. Ela sugeriu alguns, e eu escolheria. Gostei de Maya, Luna e Maria, mas amei Maya por causa do significado, por remeter à ideia de rainha antigamente e por começar com M.”
A influenciadora revelou ainda que realizou a mudança da cor dos olhos, procedimento também feito por Andressa Urach. Ao falar sobre o passado, fez um desabafo: “Tenho muito orgulho e felicidade em ter sido quem eu fui. Acho que fui muito guerreira por estar tanto tempo em um corpo com o qual não me identificava, e isso era muito triste. Sou feliz pelo que eu fui, mas aquilo morreu, graças a Deus. Ficar vendo aquilo é como me ver em um caixão, então não gosto.”
Após a transição, Maya retomou projetos ligados à moda, área em que já atuava antes. Em 2024, estreou nas passarelas e agora prepara um documentário para contar de forma detalhada os desafios e transformações vividos ao longo do processo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!