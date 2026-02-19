Esposa de Leonardo surge de maiô cavado e recebe elogios: “Uma sereia”

Publicada em 19/02/2026 às 09h35
Enquanto muitos famosos marcaram presença em bloquinhos e sambódromos, Poliana Rocha optou por um cenário diferente para o Carnaval deste ano. Ao lado do marido, o cantor Leonardo, e de amigos, ela viajou para Trancoso, na Bahia, em busca de tranquilidade.
Na tarde desta quarta-feira (18), a influenciadora publicou registros do passeio e chamou atenção pelo visual escolhido para aproveitar o dia de sol. Poliana apareceu usando um maiô branco cavado, com decote marcante, combinado com chapéu e óculos escuros. Em algumas imagens, surge também com saída de praia longa. Leonardo, por sua vez, foi fotografado de sunga e regata.
Na legenda da publicação, ela escreveu: “Dias de sol, pés descalços, risadas soltas e o coração em paz. Que a gente nunca perca a vontade de sentir tudo isso de novo. Foi maravilhoso”. A postagem rapidamente recebeu elogios dos seguidores. “Uma sereia”, comentou uma fã. “Maravilhosa demais”, escreveu outra. “Muito linda”, publicou mais uma. “Minha gente, essa passou na fila da beleza e pegou tudo pra ela”, brincou uma internauta.
Dias antes, em 13 de fevereiro, Poliana já havia antecipado a decisão de passar a folia em um ambiente mais reservado. “E nós estamos aqui numa casa bem gostosa, um lugar bem gostoso, que amanhã eu vou contar para vocês. E a gente queria muito nesse Carnaval paz, sossego, contato com a natureza, uma coisa assim bem tranquila, que de fato eu amo, né? E, graças a Deus, tivemos a oportunidade de estar aqui”, relatou nos Stories.
A escolha reforça a preferência do casal por momentos de descanso em meio à natureza, distante da agitação típica do período carnavalesco.
