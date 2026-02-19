“A Globo é contra mamilos?”, questiona Ana Paula no BBB 26

Publicada em 19/02/2026 às 09h28
Uma conversa descontraída na madrugada desta quinta-feira (19) acabou revelando um episódio envolvendo Ana Paula Renault e a produção do BBB 26. Durante um bate-papo entre os participantes, o assunto girou em torno das regras do programa relacionadas ao figurino.
Enquanto Breno alertava Chaiany de que não é permitido “pagar peitinho” dentro da casa, ele próprio comentou: “Mamilo de homem e de mulher devia ser a mesma coisa”. A fala abriu espaço para que Ana Paula compartilhasse uma situação vivida por ela.
Segundo a sister, a produção teria sugerido que ela usasse sutiã. “Ah, mas eu perguntei para eles, porque queriam me dar (sutiã): a Globo é contra mamilos? Vai afugentar a família tradicional brasileira? Aí eles riram”, contou, referindo-se à TV Globo.
Ana ainda completou: “Eu saio na rua assim, porque aqui seria diferente?”. Breno concordou com o argumento e resumiu: “Mamilo é mamilo”.
A discussão também levou outros participantes a relatarem experiências semelhantes. Solange Couto contou que já foi advertida mesmo usando protetor. “Eu estava com esse lib (protetor de mamilo), que uso, aí tomei uma atenção. Aí falei: não é o peito não. Se eu tivesse um mamilo deste tamanho é porque estava prenha de novo”, afirmou.
Já Samira declarou que não utiliza a peça íntima e que, até o momento, não recebeu qualquer chamado da produção.
O episódio gerou debate entre os confinados sobre padrões e tratamento diferente entre homens e mulheres dentro do reality.
