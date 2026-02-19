Servidores da educação em Porto Velho recebem treinamento de segurança

Publicada em 19/02/2026 às 14h11
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promove o treinamento de combate a princípios de incêndio e de primeiros socorros voltado aos servidores da rede municipal de ensino. A capacitação será ministrada pela empresa Total Life Assistência à Vida e tem como objetivo preparar os profissionais para agir de forma rápida e segura em situações de emergência no ambiente escolar.
Segundo o secretário municipal de Educação, Giordani Rodrigues, a iniciativa reforça o cuidado com estudantes e servidores. “Capacitar nossas equipes é garantir mais segurança dentro das escolas”, destacou.
As atividades acontecerão no CEPE – Teatros Banzeiros, das 8h às 14h, conforme o cronograma abaixo:
1ª chamada: 20 de fevereiro (sexta-feira);
2ª chamada: 23 de fevereiro (segunda-feira);
3ª chamada: 24 de fevereiro (terça-feira).
Durante a formação, os participantes receberão orientações sobre prevenção e combate a princípios de incêndio, conforme previsto na Norma Regulamentadora nº 23 (NR-23), além de aprenderem técnicas básicas de primeiros socorros para atendimento inicial em casos de acidentes ou mal-súbitos envolvendo estudantes e servidores.
A iniciativa também atende à Lei nº 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas, que estabelece a obrigatoriedade da capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de instituições de ensino públicas e privadas. A legislação busca garantir que os profissionais estejam preparados para prestar os primeiros atendimentos até a chegada de suporte especializado.
Com a realização do treinamento, a Semed reforça as ações de segurança nas unidades escolares e contribui para um ambiente mais protegido, preparado para prevenir riscos e agir de maneira adequada diante de emergências, assegurando maior cuidado com toda a comunidade escolar.
