Manutenção na RO-010 é iniciada para fortalecer infraestrutura e garantir mais segurança na Zona da Mata

Publicada em 19/02/2026 às 14h19
A RO-010, um dos principais corredores do desenvolvimento econômico de Rondônia, começou a receber na quarta-feira (18), os serviços de manutenção superficial, em mais uma ação do governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO).
Os trabalhos foram iniciados a partir do município de Pimenta Bueno e seguem até o distrito de Migrantinópolis, em Novo Horizonte do Oeste. A execução está sendo realizada pela equipe da 5ª Usina de Asfalto do DER-RO, sediada em Cacoal, em parceria com a 4ª Usina de Asfalto do DER-RO de Rolim de Moura, reforçando a atuação integrada do governo do estado.
Os serviços consistem na fresagem dos buracos e dos chamados “borrachudos” na pista de rolamento, seguida da aplicação de emulsão asfáltica tipo RR e da recomposição com massa asfáltica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), técnica que garante maior durabilidade, aderência e segurança para os usuários da rodovia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias é fundamental para impulsionar o crescimento do estado, fortalecer o escoamento da produção e assegurar mais qualidade de vida à população. “Os investimentos do governo em infraestrutura garantem desenvolvimento, integração regional e geração de oportunidades”, salientou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, ressaltou que a ação integra um cronograma permanente de conservação da malha viária estadual. “Nossas equipes técnicas trabalham para assegurar eficiência e agilidade na execução dos serviços, garantindo mais segurança e melhores condições de tráfego à população.”
De acordo com o gerente da 5ª Usina de Asfalto do DER-RO, Sebastião Cardoso, a iniciativa visa garantir melhor trafegabilidade aos usuários da via e fortalecer o escoamento da produção regional. “A RO-010 possui um grande fluxo de veículos, e o DER-RO atua constantemente na manutenção preventiva e corretiva para preservar a qualidade do pavimento e assegurar mais segurança a quem trafega por esse importante corredor estadual”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!