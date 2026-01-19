Destaques do Paulistão e Carioca; Copinha na reta final; Tabelinha Rondoniense ...

Publicada em 19/01/2026 às 09h45
Estaduais: destaques do Paulistão e do Campeonato Carioca. Copinha: reta final do torneio sub-20. Tabelinha Rondoniense: Fim de semana de abertura do Campeonato Estadual.
Paulistão: Empates no fim e liderança mantida na 3ª rodada. Carioca tem rodada de tropeços e mudança no topo da tabela. Cruzeiro já está na semi; Palmeiras e São Paulo jogam por vaga e clássico pode agitar a competição.
Paulista - A terceira rodada do Paulistão Casa Bahia foi marcada por emoção até o último minuto. Em Campinas, o Guarani buscou o 1 a 1 contra o Santos aos 52 do segundo tempo, com gol de Kewen, após Barreal abrir o placar. Brazão ainda defendeu um pênalti, mas o Peixe deixou escapar a vitória.
No clássico, o Corinthians evitou derrota em casa ao empatar com o São Paulo por 1 a 1. Breno Bidon marcou aos 44 do segundo tempo e garantiu o ponto. Ambos somam quatro pontos, com o Timão à frente no saldo.
Já o Palmeiras venceu o Mirassol por 1 a 0, gol de Flaco López, manteve os 100% e lidera com nove pontos.
Carioca - A segunda rodada do Campeonato Carioca foi movimentada e cheia de reviravoltas. Com um time sub-20, o Botafogo sofreu sua primeira derrota na temporada ao cair por 2 a 1 diante do Sampaio Corrêa, de virada, em Saquarema. O resultado tirou o Fogão da liderança do Grupo B, enquanto o Sampaio venceu pela primeira vez e subiu no Grupo A.
Em São Januário, o Vasco entrou em campo com equipe reserva e ficou no 0 a 0 com o Nova Iguaçu. Mesmo invicto e com quatro pontos, o Cruz-Maltino perdeu a liderança do Grupo A para o Volta Redonda.
E foi justamente o Voltaço quem deu o recado mais forte da rodada. Com atuação segura, goleou o Flamengo por 3 a 0 no Raulino de Oliveira, manteve 100% de aproveitamento e assumiu a ponta do Grupo A. O Rubro-Negro, por sua vez, vive momento delicado, com apenas um ponto.
Fechando a rodada, o Fluminense foi derrotado pelo Boavista por 1 a 0, com gol de Gabriel Caran, e conheceu sua primeira derrota no Estadual, deixando o campeonato ainda mais equilibrado.
Copinha - O Cruzeiro está a um passo da final da Copinha 2026. No domingo (18), a Raposa venceu o Guanabara City por 3 a 0, em São Carlos, e garantiu vaga na semifinal, onde enfrentará o Grêmio, que eliminou o Ceará. O Guanabara se despede de cabeça erguida em sua primeira participação no torneio.
Nesta segunda-feira (19), as quartas de final serão concluídas. Às 17h30, o Palmeiras encara o Ibrachina, em Barueri. Mais tarde, às 20h, o São Paulo enfrenta o Botafogo, em Sorocaba. Caso avancem, os rivais paulistas podem protagonizar um Choque-Rei na semifinal. A final está ocorrerá no domingo (25), no Pacaembu.
Tabelinha Rondoniense
Barcelona e Ji-Paraná largam na frente no Rondoniense 2026. FFER lança Programa de Compliance e Integridade para fortalecer o futebol rondoniense.
Rondoniense - A primeira rodada do Campeonato Rondoniense Sicredi 2026 começou com bons jogos e definições importantes. Em Cacoal, o Barcelona de Rondônia mostrou eficiência mesmo sem torcida no estádio Aglair Tonelli e venceu a União Cacoalense por 2 a 0. Lucas abriu o placar ainda no primeiro tempo, e Erick fechou a conta na etapa final, garantindo três pontos fora de casa e a liderança inicial.
No domingo (18), o Ji-Paraná confirmou a força como mandante ao bater o Guaporé por 2 a 0 no Biancão, com gols de Patrick Felipe e Wesley Lelo, também chegando aos três pontos. Já na capital, Gazin Porto Velho e Rondoniense ficaram no empate por 2 a 2, em jogo movimentado no Aluízio Ferreira.
Com os resultados, Barcelona e Ji-Paraná lideram com três pontos, enquanto Gazin e Rondoniense somam um. A próxima rodada acontecerá nos dias 21 e 22 de janeiro, prometendo sequência equilibrada na luta por vagas nas semifinais e para fugir do rebaixamento.
FFER - A Federação de Futebol de Rondônia anunciou a implantação permanente do Programa de Compliance e Integridade (PCI), que passou a valer a partir do início do Campeonato Rondoniense Sicredi Série A 2026, no último dia 17. A iniciativa marca um novo passo na modernização da gestão do futebol no Estado.
O PCI terá desenvolvimento contínuo e foco na excelência das práticas de governança, integridade e gestão, tanto da FFER quanto dos clubes filiados. Entre os principais objetivos estão a redução de riscos, a preservação da integridade das competições e a criação de um ambiente mais seguro e atrativo para investimentos.
O programa contará com o apoio da Schop Global Consulting, representada pelos sócios André Souza e Renata Schop, reforçando o compromisso da FFER com profissionalismo, transparência e valorização do futebol rondoniense.
