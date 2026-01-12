Deputado Fernando Máximo anuncia novo envio de recursos para a APAE de Alta Floresta do Oeste

Publicada em 12/01/2026 às 11h52
Porto Velho (RO) - O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) esteve na APAE de Alta Floresta do Oeste e anunciou o envio de recursos para fortalecer o atendimento prestado pela instituição no município. De acordo com o parlamentar, uma emenda já foi depositada na conta da Prefeitura e será utilizada diretamente nas necessidades da APAE.
“Muito feliz aqui na APAE de Alta Floresta. Nós estamos colocando um recurso, uma emenda que já está na conta do município para ser utilizada aqui por essa APAE. E a notícia boa é que nós estamos colocando mais um recurso para a APAE de Alta Floresta pelo trabalho que eles fazem”, afirmou Fernando Máximo.
Durante a visita, o presidente da APAE, Wallascley Pimenta, agradeceu o apoio do deputado e destacou a importância do custeio para a manutenção dos serviços.
“Nós da APAE estamos aqui pra agradecer ao deputado pela vinda e também por destinar o recurso à APAE. É muito importante o custeio desse recurso pra gente poder manter a APAE de portas abertas”, declarou.
O vereador André Selepenque também acompanhou o encontro e reforçou o reconhecimento do município ao trabalho realizado pelo parlamentar em favor das APAEs do estado.
“Quero te agradecer, deputado, por ser esse grande parceiro de Alta Floresta e de todas as APAEs do Estado”, disse.
Ao final, Fernando Máximo parabenizou a equipe e reiterou o compromisso com instituições que realizam trabalho social e educacional com pessoas com deficiência.
“Parabéns a todos vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui na APAE”, finalizou.
