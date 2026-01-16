Deputado Delegado Camargo participa da entrega de novos ônibus e destaca ampliação do transporte inclusivo em Porto Velho

Publicada em 16/01/2026 às 08h10
A Prefeitura de Porto Velho realizou, na terça-feira (13), a entrega de cinco micro-ônibus adaptados que passam a integrar o programa PVH Acessibilidade. A iniciativa representa um avanço relevante na política de mobilidade urbana inclusiva do município, ampliando o atendimento a pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A solenidade contou com a presença do deputado estadual Delegado Camargo, que acompanhou a oficialização da expansão do serviço e reforçou a importância do investimento para a garantia de direitos e melhoria da qualidade de vida da população atendida.
Ampliação da frota e impacto direto às famílias
Do total de veículos entregues, dois são destinados ao transporte de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, enquanto outros três foram especialmente equipados para atender usuários com TEA. A ampliação da frota permitirá maior cobertura territorial, redução do tempo de espera e mais regularidade nos deslocamentos, beneficiando diretamente famílias que dependem do serviço para acessar consultas médicas, terapias, escolas, centros de reabilitação e outros serviços essenciais.
Além de facilitar o deslocamento, os novos micro-ônibus oferecem mais conforto, segurança e previsibilidade às rotinas das famílias atendidas. Para muitos usuários, o transporte especializado é a única alternativa viável para assegurar a continuidade de tratamentos e atividades educacionais, fator decisivo para o desenvolvimento, a autonomia e a inclusão social.
Reconhecimento à atuação parlamentar
Durante o evento, o prefeito Léo Moraes destacou a contribuição do deputado para o fortalecimento do programa e sua sensibilidade às pautas sociais:
“Da qualidade, do nível de empenho do deputado Rodrigo Camargo, que é um amigo que nós temos… Ele fala a respeito da experiência que tem por ser pai, por participar de uma família atípica… Ele realmente é muito sensível às pautas que doem para quem está na ponta da corda… Muito obrigado, Rodrigo, que nos ajudou agora com o recurso do Espaço Acolher…”.
A fala do prefeito evidenciou a parceria institucional entre o Executivo municipal e o Legislativo estadual, bem como o impacto prático da atuação parlamentar na viabilização de políticas públicas voltadas à inclusão.
Indicação atendida e fortalecimento do programa
A ampliação do transporte inclusivo também decorre de uma indicação formal apresentada pelo deputado Delegado Camargo à Prefeitura. No documento, o parlamentar destacou o crescimento expressivo da demanda pelo PVH Acessibilidade e as dificuldades enfrentadas pelas famílias diante da limitação da frota existente, recomendando a ampliação do número de veículos, das rotas e dos horários de atendimento.
A solicitação foi acolhida pela gestão municipal, resultando na incorporação dos novos micro-ônibus ao programa.
Ao comentar o resultado da iniciativa, o deputado ressaltou os benefícios diretos à população:
“O crescimento da demanda demonstra o quanto esses programas são essenciais. A ampliação do transporte inclusivo garante dignidade, assegura o acesso a direitos básicos e melhora de forma concreta a qualidade de vida de centenas de famílias que dependem diariamente desse serviço.”
Avanço na política de inclusão
A entrega dos novos veículos consolida um avanço importante na política de inclusão de Porto Velho, reduzindo barreiras de acesso e promovendo maior igualdade de oportunidades. A atuação conjunta entre Prefeitura e Assembleia Legislativa reforça o compromisso com uma cidade mais acessível, humana e preparada para atender às necessidades de toda a população, especialmente das pessoas com deficiência e das famílias atípicas.
