Deputado Alex Redano solicita recuperação urgente das rodovias RO-459 e RO-457 entre Alto Paraíso e Ariquemes

Publicada em 16/01/2026 às 08h20
Deputado Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Poder Executivo Estadual, com encaminhamento ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, Der/Ro, solicitando a manutenção e recuperação urgente das rodovias RO-459 e RO-457, conhecidas como Travessão B-40. As vias interligam os municípios de Alto Paraíso e Ariquemes e são consideradas fundamentais para o desenvolvimento da região.
De acordo com o parlamentar, as duas rodovias exercem papel estratégico na mobilidade regional, sendo essenciais para o escoamento da produção agropecuária e para o deslocamento da população que depende do acesso a serviços básicos, como saúde, educação e comércio, concentrados principalmente em Ariquemes, polo regional.
Alto Paraíso se destaca pela forte atividade econômica, com ênfase na pecuária leiteira e de corte, além de uma produção agrícola diversificada. Toda essa cadeia produtiva depende diretamente das condições das estradas estaduais, que atualmente apresentam sérios problemas estruturais, como buracos, desgaste do pavimento, falhas no sistema de drenagem e ausência de manutenção periódica.
Segundo Alex Redano, a situação precária das rodovias tem comprometido a trafegabilidade, aumentado os custos do transporte e elevado o risco de acidentes, afetando principalmente produtores rurais, estudantes e moradores das comunidades do campo.
O deputado destacou ainda que investimentos em infraestrutura rodoviária rural refletem diretamente no fortalecimento da economia regional, na redução de custos logísticos e na integração territorial. “Rodovias em boas condições garantem o escoamento da produção, o transporte escolar com segurança e o acesso eficiente aos serviços públicos”, reforçou.
Diante desse cenário, Alex Redano solicita que o Der/RO adote as providências técnicas necessárias para a recuperação das rodovias RO-459 e RO-457, assegurando melhores condições de tráfego, promovendo o desenvolvimento sustentável e atendendo a uma demanda antiga dos moradores de Alto Paraíso e Ariquemes.
Foto: Rafael Oliveira
Comentários
Seja o primeiro a comentar!