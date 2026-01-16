Amadorzão 2026 vai distribuir R$ 30 mil em prêmios e abre inscrições gratuitas para equipes

Publicada em 16/01/2026 às 09h30
Uma premiação total de R$ 30 mil será colocada em disputa no Amadorzão 2026, campeonato que reúne equipes do futebol amador e que está entre as maiores competições da categoria na região. O time campeão receberá R$ 15 mil, enquanto o segundo colocado ficará com R$ 10 mil e o terceiro lugar garantirá R$ 5 mil.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL0Cx0YF0_Mh8I4cOGfivz7OYirNOsSc9KJaRUJlDdOJ1A1A/viewform
Com os valores definidos, a organização confirmou a abertura oficial das inscrições, que são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 15 e 30 de janeiro. O procedimento ocorre exclusivamente de forma online, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela coordenação do torneio. Podem se inscrever equipes compostas por atletas amadores interessadas em disputar o título da edição 2026.
A realização do Amadorzão 2026 é de responsabilidade da Associação Beneficente ASAS. A competição conta ainda com apoio cultural do deputado estadual Marcelo Cruz, do vereador Pastor Evanildo e do vereador Adriano Gomes, que participam como apoiadores institucionais do evento esportivo.
Outras informações sobre o campeonato podem ser obtidas diretamente com a organização, por meio do telefone (69) 99354-3120.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!