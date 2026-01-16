“Maravilhosa”: Paolla Oliveira movimenta redes sociais com ensaio de lingerie

Publicada em 16/01/2026 às 09h28
A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, movimentou as redes sociais ao divulgar um vídeo com cenas de um ensaio de lingerie. A publicação, feita nesta quinta-feira (15), mostra a artista experimentando diferentes peças enquanto dança e posa para as câmeras, em registros descontraídos e bem produzidos.
A repercussão foi imediata. Nos comentários, seguidores exaltaram a beleza da atriz com mensagens como “maravilhosa”, “lindíssima” e “que espetáculo”, reforçando o impacto do conteúdo entre fãs e admiradores.
A postagem acontece em um momento recente de mudança na vida pessoal da artista. No fim de dezembro, Paolla confirmou o término do relacionamento de quase cinco anos com o cantor Diogo Nogueira, passando a assumir publicamente a fase de solteira.
No campo profissional, a atriz segue em evidência. Recentemente, integrou o elenco do remake de Vale Tudo, interpretando a personagem Heleninha Roitman. Ao longo da carreira, Paolla construiu uma trajetória marcada por papéis de destaque em produções da TV Globo, como A Dona do Pedaço, A Força do Querer, Amor à Vida, Cama de Gato, O Profeta e Malhação.
