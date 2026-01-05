Deputado Delegado Camargo cobra realização da Academia da Polícia Civil em 2026 e reforça urgência na recomposição do efetivo

Publicada em 05/01/2026 às 11h36
O deputado estadual Delegado Camargo voltou a cobrar, de forma enfática, a realização da 2ª Academia de Polícia Civil do Estado de Rondônia no ano de 2026. A medida é considerada estratégica para enfrentar o déficit histórico de efetivo na Polícia Civil, ampliar a capacidade de investigação, fortalecer a segurança pública e aumentar a capacidade de resposta do Estado no combate à criminalidade.
A cobrança foi formalizada por meio de indicação encaminhada ao chefe do Poder Executivo, com extensão à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC). No documento, o parlamentar solicita informações oficiais sobre a previsão, o cronograma e as condições administrativas e orçamentárias para a realização da nova turma da Academia em 2026.
Na indicação, Delegado Camargo questiona se há previsão oficial para a abertura da 2ª Academia de Polícia Civil, qual seria o cronograma estimado para o início das atividades, o número de vagas previstas e quais cargos deverão ser contemplados, como delegado, escrivão, agente e perito. O deputado também cobra esclarecimentos sobre a existência de dotação orçamentária específica para viabilizar a formação dos novos policiais e quais medidas administrativas já foram adotadas ou estão em fase de planejamento pelo governo estadual.
Segundo o parlamentar, a realização da Academia é indispensável diante do cenário atual da segurança pública. Ele destaca que a Polícia Civil enfrenta, há anos, um déficit significativo de servidores, provocado por aposentadorias, exonerações e outras perdas no quadro funcional. Essa realidade, conforme aponta o documento, compromete diretamente a eficiência das investigações, o atendimento à população e a repressão qualificada à criminalidade em todo o estado.
Desde o início do mandato, Delegado Camargo afirma que tem atuado de forma firme para cobrar providências do governo estadual na área da segurança pública. A atuação inclui indicações, requerimentos formais e cobranças diretas ao secretário de Estado de Segurança Pública, além de fiscalização permanente das ações do Poder Executivo. O parlamentar sustenta que a formação de novos policiais civis é uma das principais ferramentas para recompor o efetivo e garantir serviços públicos mais eficientes à população.
Na justificativa da indicação, o deputado ressalta ainda que o acompanhamento do planejamento e da execução da Academia pelo Poder Legislativo é fundamental para assegurar transparência, controle social e a adoção de políticas públicas eficazes. Como presidente de comissão temática na Assembleia Legislativa, Camargo enfatiza que a fiscalização dos atos do Executivo é uma prerrogativa constitucional e um dever do mandato parlamentar.
Para o deputado, a definição clara sobre a realização da 2ª Academia de Polícia Civil em 2026 não é apenas uma questão administrativa, mas uma decisão estratégica que impacta diretamente a segurança da população rondoniense. “Reforçar o efetivo da Polícia Civil é fortalecer a capacidade de reação do Estado, proteger a sociedade e garantir mais eficiência no enfrentamento ao crime”, defende o parlamentar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!