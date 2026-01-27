Deputado Alex Redano indica instalação urgente de corrimão em ponte da RO-140, em Rio Crespo

Publicada em 27/01/2026 às 08h10
Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), do Republicanos, apresentou indicação ao Poder Executivo, extensiva ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, DER, solicitando a instalação urgente de corrimão na ponte localizada na RO-140, no Travessão B-65, sobre o Rio Preto, no município de Rio Crespo.
A proposta tem como objetivo garantir mais segurança aos usuários da via, uma vez que a ponte apresenta ausência total de corrimão, situação que compromete a trafegabilidade e expõe pedestres, ciclistas e motoristas a riscos constantes de acidentes.
De acordo com o deputado Alex Redano, a ponte é um importante eixo de ligação para a população local, sendo utilizada diariamente por produtores rurais, transporte escolar e veículos de emergência. A inexistência de proteção lateral adequada pode ocasionar quedas e acidentes graves, inclusive com risco de vítimas fatais.
“O investimento em segurança viária é fundamental para preservar vidas. Essa ponte é essencial para o deslocamento da população de Rio Crespo e não pode continuar oferecendo riscos aos usuários”, destacou o parlamentar.
Alex Redano reforçou que a indicação busca uma solução rápida e eficaz por parte do Governo do Estado e do DER, assegurando melhores condições de tráfego e mais tranquilidade para quem depende da rodovia no dia a dia.
