Homem é encontrado gravemente ferido com perfuração na cabeça na Linha 43

Publicada em 27/01/2026 às 08h50
Um homem de 25 anos, identificado como J. P. P, foi encontrado gravemente ferido na noite desta segunda-feira (26), por volta das 21h30, na Linha 43, esquina com a Linha 41, zona rural de Seringueiras (RO). A vítima apresentava perfuração acima do olho, lesão compatível com ato de violência, possivelmente provocada por objeto perfurocortante ou contundente.
O atendimento ocorreu após acionamento do Hospital Municipal de Seringueiras. Durante a avaliação clínica, a equipe constatou fortes indícios de agressão criminosa. As testemunhas que avisaram sobre o fato informaram desconhecer as circunstâncias e a autoria da agressão.
Havia movimentação em um bar próximo ao local, porém ninguém soube informar o que teria ocorrido ou quem seriam os envolvidos, dificultando a obtenção de informações. No local foram encontrados uma motocicleta Yamaha Factor YBR 150 e uma bolsa com documentos da vítima, R$ 290 em dinheiro, um facão, uma furadeira e ferramentas, cuja relação com a violência será apurada.
A vítima foi encaminhado em estado grave ao hospital. O caso é investigado como lesão corporal grave, com indícios de tentativa de homicídio, e segue sob apuração para identificação dos responsáveis.
