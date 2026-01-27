Zelensky pressiona para que Ucrânia se torne membro da União Europeia até 2027

Publicada em 27/01/2026 às 10h15
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta terça-feira (27) que o país deseja se juntar à União Europeia até 2027.
Em um post na rede social X, Zelensky contou que discutiu esse desejo com o chanceler da Áustria, Christian Stocker, em uma conversa telefônica e que espera que todos os membros do bloco europeu apoiem a adesão do país:
"A adesão da Ucrânia à União Europeia é uma das principais garantias de segurança, não só para nós, mas para toda a Europa. Afinal, a força coletiva da Europa só é possível graças às contribuições da Ucrânia nas áreas da segurança, tecnologia e economia. Por isso, estamos falando de uma data concreta – 2027 – e contamos com o apoio dos parceiros à nossa posição".
Segundo o presidente ucraniano, a Rússia realizou um novo ataque massivo com drones nesta terça. A maioria dos 52 foi interceptada, disse ele no X, porém houve impactos na parte central de Odessa e em Kharkiv. Uma instalação de energia também foi atingida, resultando em danos significativos.
Zelensky em videoconferências nesta terça (27) — Foto: X / Reprodução
Há semanas, a Ucrânia vem sofrendo com ataques à sua infraestrutura energética. Os moradores estão tendo que enfrentar o inverno rigoroso sem aquecimento ou fazendo uso de geradores.
"A Rússia ataca o setor energético diariamente, deixando os ucranianos sem luz e aquecimento, e é crucial que os parceiros respondam a essa situação", reclamou Zelensky.
As negociações pelo fim da guerra
As garantias de segurança citadas no post estão entre as principais exigências do presidente ucraniano para chegar a um acordo de paz com a Rússia que dê fim à guerra entre os dois países, que em breve completa quatro anos.
Nesta terça, uma reportagem do jornal britânico "Financial Times" revela que o governo Trump sinalizou à Ucrânia que as garantias de segurança que os Estados Unidos proveriam no pós-guerra dependem de Kiev concordar com um acordo de paz que exigiria ceder à Rússia a soberania sobre a região de Donbas.
